Pune Water: पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! खडकवासला धरणसाखळीत अवघ्या १३ तासांत २.३६ टीएमसीची भर, वेगाने वाढतोय जलसाठा

राजेंद्रकृष्ण कापसेखडकवासला : खडकवासला धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे गेल्या २४ तासांत चारही धरणांमध्ये मिळून ३७८५ एमसीएफटी (३.७८५ टीएमसी) पाण्याची आवक झाली आहे. त्यामुळे धरणसाखळीतील एकूण उपयुक्त पाणीसाठा वाढून १०.६८ टीएमसी (३६.६३ टक्के) झाला असून, अवघ्या १३ तासांत २.३६ टीएमसी पाण्याची भर पडल्याने धरणांतील साठा झपाट्याने वाढत आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी... पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळीत गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. मंगळवारी (७ जुलै) सकाळी ६ वाजेपर्यंत चारही धरणांतील एकूण उपयुक्त पाणीसाठा १०.६८ टीएमसी (३६.६३ टक्के) झाला आहे. सोमवारी सायंकाळी हा साठा ८.३२ टीएमसी होता. त्यामुळे अवघ्या १३ तासांत २.३६ टीएमसी पाण्याची भर पडली आहे..गेल्या २४ तासांत चारही धरणांमध्ये मिळून ३७८५ एमसीएफटी (३.७८५ टीएमसी) पाण्याची आवक झाली आहे. यामध्ये वरसगाव धरणात सर्वाधिक १४३५ एमसीएफटी, पानशेतमध्ये ११६१ एमसीएफटी, खडकवासला धरणात ८७८ एमसीएफटी आणि टेमघरमध्ये ३११ एमसीएफटी पाण्याची आवक नोंदविण्यात आली..सध्या खडकवासला धरणात १.२४ टीएमसी (६२.९२ टक्के), पानशेतमध्ये ४.२० टीएमसी (३९.४१ टक्के), वरसगावमध्ये ४.६२ टीएमसी (३६.०५ टक्के) आणि टेमघरमध्ये ०.६२ टीएमसी (१६.६७ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे.पाणलोट क्षेत्रातही दमदार पावसाची नोंद झाली आहे. खडकवासला धरण परिसरात १०० मिमी, पानशेत येथे २५८ मिमी, वरसगाव येथे २४० मिमी आणि टेमघर येथे १९९ मिमी पाऊस झाला. त्यामुळे धरणांमध्ये पाण्याची आवक कायम असून, पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे..मात्र, मंगळवारी सकाळी ६ वाजेपर्यंत चारही धरणांच्या सांडव्यावरून कोणताही विसर्ग सुरू नव्हता. तसेच खडकवासला धरणाच्या सांडव्यावरूनही पाणी सोडण्यात आलेले नव्हते.गेल्या वर्षी ७ जुलै रोजी धरणसाखळीत १९.०८ टीएमसी (६५.४६ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा होता. यंदा तो तुलनेने कमी असला, तरी गेल्या दोन दिवसांतील मुसळधार पावसामुळे साठ्यात वेगाने वाढ होत असल्याने आगामी काही दिवसांत धरणांची पातळी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.ठळक मुद्दे :२४ तासांत धरणसाखळीत ३७८५ एमसीएफटी (३.७८५ टीएमसी) पाण्याची आवक.एकूण उपयुक्त पाणीसाठा १०.६८ टीएमसी (३६.६३ टक्के).अवघ्या १३ तासांत २.३६ टीएमसीची भर.वरसगाव धरणात सर्वाधिक १४३५ एमसीएफटी पाण्याची आवक.सकाळी ६ वाजेपर्यंत कोणत्याही धरणाच्या सांडव्यावरून विसर्ग सुरू नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.