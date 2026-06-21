Pune Railway: पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी! तीन विशेष रेल्वे गाड्या नियमित; तिकीट दर होणार निम्मे, नेमकं कस आहे वेळाकपत्रक..

पुणे : पुणे रेल्वे स्थानकावरून सुटणाऱ्या तीन ‘विशेष रेल्वे’ गाड्यांबाबत रेल्वे प्रशासनाने महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गाड्यांचा विशेष दर्जा काढून आता त्या नियमित केल्या जाणार आहेत. गाड्या नियमित होणार असल्याने त्यांच्या तिकीट दरात मोठी कपात होणार असून, विशेष गाड्यांच्या तुलनेत हा प्रवास थेट अर्ध्या किमतीत म्हणजेच निम्म्या दरात करता येणार आहे. याचा थेट आर्थिक फायदा प्रवाशांना होईल..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.मध्य रेल्वे प्रशासनाने तब्बल १४ विशेष रेल्वे गाड्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. यात पुण्यासह सोलापूर, मुंबई विभागाचादेखील समावेश आहे. पुण्यातील गाड्यांमध्ये पुणे-कोल्हापूर सह्याद्री एक्स्प्रेस, हडपसर-हरंगुळ एक्स्प्रेस आणि पुणे दानापूर एक्स्प्रेसचा समावेश आहे. प्रशासनाने केवळ या रेल्वेचा दर्जा बदलला नाही, तर त्यांच्या टर्मिनलमध्येही बदल केला आहे. या रेल्वे पुणे स्थानकाऐवजी खडकी आणि हडपसर स्थानकावरून सुटतील..विशेष रेल्वेला नियमित केले जात आहे. ही प्रवाशांच्या दृष्टीने चांगली बाब आहे. मात्र, हे करत असताना केवळ टर्मिनल बदलणे हे ठीक नाही. खडकी-कोल्हापूर एक्स्प्रेस ही मुंबईपर्यंत नेण्याची मागणी जुनी आहे. पुणेकरांसाठीही अत्यंत सोयीची असणारी रेल्वे आहे. रेल्वे प्रशासनाने याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.- पीयूष संगापूरकर, रेल्वे अभ्यासक, पुणे.खडकी-कोल्हापूर एक्स्प्रेस (११४१९/११४२०)पूर्वीची सह्याद्री एक्स्प्रेस विशेष रेल्वेही रेल्वे पुण्याहून सुटत होती, आता खडकी स्थानकावरून सुटेल.खडकीहून दररोज रात्री ९ वाजता सुटेल. कोल्हापूरला पहाटे ५ वाजून ४० मिनिटांनी पोहचेल.कोल्हापूरहून रात्री ९ वाजून ५० मिनिटांनी सुटेल. खडकीला पहाटे ५ वाजून ८ मिनिटांनी पोहचेल.थांबा : पुणे, सासवड रस्ता, जेजुरी, नीरा, लोणंद, वठार, सातारा, कोरेगाव, कऱ्हाड, सांगली, मिरज..हडपसर-हरंगुळ एक्स्प्रेस (११४२९/११४३०)पूर्वीची ०१४८७/०१४८८ ही गाडी आता नियमित स्वरूपात दररोज धावेल.हडपसरहून सकाळी ६ वाजून १० मिनिटांनी सुटेल. दुपारी १ वाजून ५ मिनिटांनी हरंगुळला पोहचेल.हरंगुळहून दुपारी ३ वाजता सुटेल. हडपसरला रात्री ९ वाजता पोहचेल.थांबा : उरुळी, केडगाव, दौंड, कुर्डुवाडी, बार्शी टाऊन, धाराशिव..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...पुणे-दानापूर अमृत भारत एक्स्प्रेस (११४३१/११४३२)ही गाडी २७ जूनपासून पुण्याहून दर शनिवारी दुपारी साडेतीन वाजता सुटेल. दानापूरला मध्यरात्री १ वाजून ३० मिनिटांनी पोहचेल.दानापूरहून दर सोमवारी मध्यरात्री तीन वाजून ३० मिनिटांनी सुटेल. पुण्याला सकाळी ११ वाजून ५ मिनिटांनी पोहचेल.थांबा : दौंड कॉर्ड लाईन, अहिल्यानगर, कोपरगाव, मनमाड, भुसावळ, इटारसी, जबलपूर, प्रयागराज छिवकी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.