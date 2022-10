By

पुणे : परदेश प्रवासाची आवड असलेले पुणेकर प्रवासी तसेच पर्यटकांसाठी खूशखबर आहे. कारण पुणे-सिंगापूर विमानसेवा येत्या २ ऑक्टोबरपासून सुरु होत आहे. या विमानसेवेचा प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारकडे प्राप्त झाला होता. (Good news for Punekar tourists Pune Singapore flight will start soon)

हेही वाचा: Kerala: केरळात पुन्हा नरबळीचा प्रकार! चिमुकल्यावर जादूटोणा करत हत्येचा प्रयत्न

एअर विस्तारा या विमान कंपनीकडून ही सेवा सुरु करण्यात आली असून आठवड्यातून ४ वेळा ही विशेष सेवा सुरू राहील. पुणे-सिंगापूर तसेच सिंगापूर-पुणे विमान सेवा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार या दिवशी सुरू असेल.

हेही वाचा: Global News: पर्यावरण बदलामुळं नुकसान झालेल्या गरीब देशांना भरपाई? UNकडे मागणी

पुणे-सिंगापूर विमानसेवेचा प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारकडे प्राप्त झाला होता. त्यानुसार पुणे ते सिंगापूर विमानसेवा लवकरच सुरु करण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी दिले होते.