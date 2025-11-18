पुणे

Pune Land Inspection :पुण्यात सरकारी जमिनींचा गैरवापर रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज!

Government Land : सरकारच्या मालकीच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यासाठीही वेगवेगळे नियम आहेत. परंतु अनेकदा सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता अशा जमिनींचे व्यवहार होतात, हे नुकत्याच झालेल्या प्रकारांवरून समोर आले आहे.
पुणे : सरकारच्या मालकीच्या तसेच काही अटी-शर्तींवर सरकारकडून देण्यात आलेल्या जमिनींसह सर्व वतनांच्या जमिनींचे नोंदी (रेकॉर्ड) अद्ययावत (अपडेट) करण्याची मोहीम जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतली आहे. केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन त्यांची पाहणी करून पंचनामे करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे सरकारी जमिनींचा गैरव्यवहार करण्यापासून महसूल बुडविणाऱ्या सर्वांची माहिती समोर येण्यास मदत होणार आहे.

