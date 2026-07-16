पुणे

लोकशाहीत संवाद आवश्यकच

लोकशाहीत संवाद आवश्यकच
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लोकशाहीमध्ये मतभिन्नता असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, मतभिन्नता असली तरी संवादाचा मार्ग कधीही बंद होता कामा नये. इतिहास साक्षी आहे की, जनतेच्या भावना आणि आंदोलनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अनेक सरकारांना त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागली आहे. त्यामुळे सध्याच्या केंद्र सरकारने यापासून धडा घ्यावा. सरकारने सोनम वांगचुक यांची भेट घ्यावी, त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करावी आणि त्यांच्या मागण्या शांतपणे ऐकून घ्याव्यात. जर त्यांच्या मागण्या जनहिताच्या आणि व्यवहार्य असतील, तर त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा. आणि जर त्या मागण्या व्यवहार्य नसतील किंवा त्यामध्ये कायदेशीर अथवा प्रशासकीय अडचणी असतील, तर त्या स्पष्टपणे समजावून सांगून चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढावा.
- डॉ. सचिन बोधणी, निगडी

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importance of dialogue in democracy
political consequences of ignoring public sentiment
government listening to citizens
Sonam Wangchuk hunger strike
viable public demands in politics
democracy and dissent
lessons from history in governance
engaging with activists for change
government accountability to the public
effective communication in governance
challenges in administrative responses
peaceful resolution of demands
civic engagement in policy-making
political discourse and society
the role of protests in democracy
लोकशाहीतील संवादाचे महत्व
सरकार आणि जनतेतील संवाद
सोनम वांगचुक यांची उपोषणाची माहिती
जनहिताची मागणी एकमत स्वीकारणं
लोकशाही आणि मतभिन्नता जवाबदारी
इतिहासातील महत्त्वाचे राजकीय शिक्षण
आंदोलने आणि जनतेच्या भावना
सरकारच्या कामामध्ये प्रगती साधने
आंधळ्या धरण्यातून कायदा आणणे
निर्णय घेणाऱ्या प्रणालीँतील संवाद
सक्रिय संवाद साधण्याची आवश्यकता
राजकीय विचारसरणीत बदल
जनतेच्या अपेक्षा व प्रशासनाची भूमिका