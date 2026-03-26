Pune News: शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! अंशकालीन स्त्री परिचरांच्या मानधनात दुप्पट वाढ; १ एप्रिलपासून वाढ हाेणार लागू..

पुणे: सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आरोग्य उपकेंद्रामध्ये कार्यरत असलेल्या अंशकालीन स्त्री परिचरांच्या मासिक मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे. १ एप्रिलपासून मानधनात वाढ लागू करण्यात येणार असून, याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला..या परिचरांना २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार दरमहा तीन हजार रुपये मानधन अदा करण्यात येत होते. स्त्री परिचरांच्या कामाचे बदलते स्वरूप, आरोग्य सेवेतील वाढती भूमिका आणि वाढत्या महागाईचा विचार करता आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पुढाकार घेऊन स्त्री परिचरांच्या मासिक मानधनात तीन हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे..आता त्यांना सध्याचे तीन हजार आणि प्रस्तावित वाढ तीन हजार रुपये असे एकूण सहा हजार रुपये मासिक मानधन १ एप्रिल पासून देण्यात येणार आहे. आरोग्य उपकेंद्रातील अंशकालीन स्त्री परिचर गाव पातळी, आदिवासी, दुर्गम, डोंगराळ भागात प्राथमिक स्वरूपाच्या आरोग्यसेवा तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत करतात, तसेच विविध आरोग्यविषयक कार्यक्रमांचा लाभ प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोचविण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात.