पुणे

Government Hospital Strike: शासकीय रुग्णालयांतील परिचारिकांचे दोन तास कामबंद आंदोलन; ओपीडी, तपासण्या आणि नियमित सेवांवर मोठा परिणाम

न्याय्य सेवा मागण्यांसाठी शासकीय परिचारिकांचे दोन तास कामबंद; ससूनसह जिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांतील ओपीडी, तपासण्या आणि नियमित उपचार विस्कळित, रुग्णांची मोठी गैरसोय
Government nurses' strike disrupted OPD and healthcare services in Maharashtra hospitals.

Government nurses' strike disrupted OPD and healthcare services in Maharashtra hospitals.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : सुधारित सेवा प्रवेश नियमांची अंमलबजावणी, सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी मिळावी, पदोन्नती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी तसेच रिक्त पदांची भरती आणि सेवा विषयक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागावे यासाठी न्याय्य मागण्यांसाठी शासकीय सेवेत असणाऱ्या परिचारिकांनी मंगळवारी सकाळी दोन तास काम बंद आंदोलन केले. त्‍यामुळे, ससूनसह जिल्‍हा रुग्‍णालय व ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयांतील आरोग्‍यसेवा काही काळ विस्‍कळित झाली होती.

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