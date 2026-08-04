Government Hospital Strike: शासकीय रुग्णालयांतील परिचारिकांचे दोन तास कामबंद आंदोलन; ओपीडी, तपासण्या आणि नियमित सेवांवर मोठा परिणाम

पुणे : सुधारित सेवा प्रवेश नियमांची अंमलबजावणी, सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी मिळावी, पदोन्नती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी तसेच रिक्त पदांची भरती आणि सेवा विषयक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागावे यासाठी न्याय्य मागण्यांसाठी शासकीय सेवेत असणाऱ्या परिचारिकांनी मंगळवारी सकाळी दोन तास काम बंद आंदोलन केले. त्यामुळे, ससूनसह जिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयांतील आरोग्यसेवा काही काळ विस्कळित झाली होती. .महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील परिचारिका संवर्गाने सकाळी साडेसात ते साडेनऊ या वेळेत राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन केले. राज्यातील ॲलोपॅथी डॉक्टरांच्या आंदोलनाच्या घोषणेनंतर मंगळवारी सकाळी शासकीय सेवेत असणाऱ्या परिचारिकांनीही प्रलंबित मागण्यांसाठी दोन तासांचे कामबंद आंदोलन छेडल्याने शासकीय रुग्णालयांतील आरोग्यसेवेची घडी विस्कटल्याचे पाहायला मिळाले..या आंदोलनामुळे सकाळच्या सत्रात बाह्यरुग्ण विभाग, तपासण्या आणि नियमित उपचारांवर परिणाम झाल्याने उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांची मोठी गैरसोय झाली. दरम्यान, ॲलोपॅथी डॉक्टरांच्या संपामध्ये मात्र शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांनी सहभाग नोंदवला नसल्याने रुग्णांची होणारी मोठी गैरसोय टाळता आली. त्याचबरोबर जिल्हा व तालुका स्तरावरील शासकीय रुग्णालयांमध्ये या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळाला. जिल्ह्यातील ससूनसह औंध जिल्हा रुग्णालय व तालुकास्तरावर उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये जवळपास अडीच हजार नर्सेस कार्यरत आहेत..फेडरेशनच्या मते, शासनाच्या जून २०२५ च्या निर्णयानुसार १५० दिवसांत सेवा विषयक बाबी निकाली काढण्याचे निर्देश होते. मात्र त्यानंतरही अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबितच राहिले आहेत. सुधारित सेवा प्रवेश नियम अंतिम न झाल्याने हजारो परिचारिका पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. सुधारित आकृतिबंधालाही अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याने नवीन पदनिर्मिती आणि भरती प्रक्रिया रखडली आहे. परिणामी कार्यरत परिचारिकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढत आहे. दरम्यान, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास येत्या काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनच्या अध्यक्षा प्रज्ञा गायकवाड व खजिनदार रेखा थिटे यांनी दिला आहे..‘आयएमए’ च्या संपाला संमिश्र प्रतिसाददरम्यान, सीसीएमपी पात्र होमिओपॅथिक डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (एमएमसी) ने नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याच्या विरोधात मंगळवारी पुकारलेल्या संपाला शहरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. सोमवारी उशिरा हा संपाचा निर्णय घेतल्याने रुग्ण व डॉक्टर यांच्यापर्यंत संपाची माहिती पोहोचली नव्हती. दरम्यान, काही ठिकाणी बंद पाळल्याने रुग्णांची गैरसोय झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.