पुणे: देशातील आरोग्य व्यवस्थेचे बदलते चित्र राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या अहवालातून समोर आले आहे. उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांवर नागरिकांचे अवलंबित्व वाढले असून, तब्बल ६४ टक्के रुग्ण खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत आहे. त्याउलट सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्यांचे प्रमाण ३२ टक्के आहे, तर धर्मादाय रुग्णालयांचा आधार केवळ २ ते ३ टक्के रुग्णांनाच मिळत आहे..जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत देशभरातील १.३९ लाखांहून अधिक कुटुंबांचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे. आरोग्य सेवा, रुग्णालयात दाखल होणे, वैद्यकीय खर्च आणि उपचारांची पद्धत यावर आधारित हा सर्वेक्षण अहवाल देशातील आरोग्य व्यवस्थेचे वास्तव मांडतो. अहवालानुसार, रुग्णालयात दाखल होण्याचा सरासरी कालावधी तीन दिवसांचा आहे. .आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, सरकारी रुग्णालयांतील मनुष्यबळाची कमतरता, तपासण्यांसाठी लागणारा वेळ, सुविधांची मर्यादा आणि तातडीच्या उपचारांची गरज यामुळे नागरिक खासगी रुग्णालयांकडे वळत आहेत. मात्र, खासगी उपचारांचा आर्थिक बोजा सामान्य कुटुंबांवर पडत आहे..शहरी व ग्रामीण भागातील मिळून संस्थात्मक प्रसूतीची संख्या ९६.२ टक्के आहे. तर, अजूनही ३.८ टक्के प्रसूती ही घरीच होत आहे. विशेष म्हणजे प्रसूतीसाठी सरकारी रुग्णालयांनाच पसंती दिली जात असून ६१ टक्के प्रसूती सरकारी दवाखान्यात तर उरलेल्या ३४.५ टक्के प्रसूती खासगीमध्ये होतात..सरकारी दवाखान्यांची अवस्था बिकट आहे. मुलभूत सुविधादेखील मिळत नसल्याने रुग्णांना नाइलाजाने खासगी दवाखान्यांत जावे लागते. धर्मादाय रुग्णालयांचा उद्देश गरजूंना उपचार देणे हा असला तरी प्रत्यक्षात फक्त तीन टक्के रुग्णांनाच त्याचा फायदा मिळतो. ही बाब गंभीर आहे."- शरत शेट्टी, आरोग्य हक्क कार्यकर्ते..सरकारी रुग्णालयांवर विश्वासशहरी भागात खासगी रुग्णालयांवरील अवलंबित्व अधिक असले तरी ग्रामीण भागात तुलनेत सरकारी रुग्णालयांवर काही प्रमाणात विश्वास कायम असल्याचे दिसते. ग्रामीण भागात ३९ टक्के नागरिक अजूनही सरकारी रुग्णालयात जातात. तर, ५७.९ टक्के खासगी व २.३ टक्के रुग्ण धर्मादाय रुग्णालयात उपचार घेतात.