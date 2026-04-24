Pune News: नागरिकांना मोठा दिलासा! भूखंडापुरती मोजणी, अनावश्यक शुल्काला आळा, जमीन मोजणीचे काय आहेत नवीन नियम?

पुणे : महापालिका आणि भूमी अभिलेख विभागातील तात्पुरत्या रेखांकनावरून सुरू असलेल्या वादामुळे अडकलेल्या भूखंड मोजणी प्रक्रियेला दिलासा मिळाला. जमाबंदी आयुक्तांच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आता मंजूर ले-आउटमधील भूखंड मोजणीसाठी तात्पुरते रेखांकन घेण्याची सक्ती राहणार नाही. तसेच संपूर्ण सर्व्हे क्रमांकाचे शुल्क आकारण्याऐवजी संबंधित भूखंडापुरतेच शुल्क आकारले जाणार असल्याने जागा मालक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा फायदा होणार आहे. .भूमी अभिलेख विभागाने वहिवाटेची मोजणी बंद केली. बांधकाम परवानगीसाठी व्यावसायिकांनी प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर महापालिकेने तात्पुरते रेखांकन करून द्यावे. त्यासाठी हद्दीच्या मोजणीसाठी अर्ज करणे बंधनकारक आहे. मात्र तात्पुरते रेखांकन करण्यास महापालिकेने नकार दिला. .त्यामुळे महापालिका आणि भूमी अभिलेख विभागातील वादाचा शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी केलेल्या विनंतीवरून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधितांची एकत्रित बैठक घेऊन तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी परिपत्रक काढून कार्यपद्धती निश्चित केली आहे..काय होता वाद?महापालिका व भूमी अभिलेख विभागतात्पुरते रेखांकन देण्यावरून संघर्षबांधकाम परवानग्या अडकल्यामहसुलातही मोठ्या प्रमाणात घट.याचा फायदा कोणाला?बांधकाम व्यावसायिकभूखंड मालकमहापालिकेला महसूल वाढनवीन निर्णय (जमाबंदी आयुक्त)मंजूर रेखांकनानुसार थेट मोजणीतात्पुरते रेखांकन आवश्यक नाहीफक्त संबंधित प्लॉटचेच शुल्क आकारणारसंपूर्ण सर्व्हे नंबरचे पैसे भरावे लागणार नाहीपूर्वी प्रलंबित प्रकरणांना गती दिली जाणार.वाद असेल तर?फक्त त्या भूखंडापुरता मर्यादितसंपूर्ण ले-आउटवर परिणाम नाही.