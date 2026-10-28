Jayant Patil : पदवीधरांचा कौल सरकारविरोधात; धोरणांबद्दल तरुणांची नाराजी, दुष्काळी मदतीची पाच हजारांची रक्कम अपुरी

पुणे - 'बेरोजगारी, महागाई आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागणारा त्रास याविषयीची नाराजी पदवीधरांनी मतदानातून व्यक्त केली आहे. हा निकाल सरकारच्या धोरणांविरोधातील जनमताचा कौल असून, राज्यातील तरुणांनी सरकारला इशारा दिला आहे,' असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी बुधवारी व्यक्त केले. तसेच दुष्काळी मदतीची पाच हजारांची रक्कम अपुरी असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले..पुणे पदवीधर मतदारसंघातून हर्षदा देशमुख यांच्या विजयाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार हर्षदा देशमुख आणि माजी सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख आदी उपस्थित होते.पाटील म्हणाले, 'समाजात असलेल्या भावनांचे प्रतिबिंब अशा निवडणुकांमध्ये दिसते. विधानसभेत आमचे किंवा काँग्रेसचे सदस्य कमी असतानाही मतदार स्वतंत्रपणे विचार करून सरकारविरोधात निषेध व्यक्त करू शकतात, हे या निकालातून दिसले. सरकारने तरुणांच्या या इशाऱ्याची दखल घेतली पाहिजे.'.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बॅलेटवरील निवडणुकांविषयीच्या एक्स पोस्ट संदर्भ पाटील म्हणाले, 'मोदी यांनी विचारपूर्वक हे विधान केले असेल, तर केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाला सूचना करून विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकाही बॅलेटवर घेण्याचा निर्णय घ्यावा.' तर जय पवार यांनी सीआयडीमधील अधिकाऱ्यांची भेट घेतली त्यावर पाटील म्हणाले, 'माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताला बराच काळ लोटला असून, तपासाचा अहवाल आणि ब्लॅक बॉक्समधून मिळालेली माहिती जनतेसमोर यायला हवी होती. तपासाला वेळ लागू शकतो, हे मान्य असले तरी आता अधिक विलंब होत आहे.'.गोकुळमुळे वातावरण सकारात्मककोल्हापूरमधील गोकुळच्या निवडणुकीनंतर जिल्ह्यातील वातावरण महाविकास आघाडीसाठी सकारात्मक झाल्याचे सांगत पाटील म्हणाले, 'आमदार सतेज पाटील यांनी हर्षदा देशमुख यांच्या प्रचाराला सुरुवातीपासून सहकार्य केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनीही मदत केली,' असे त्यांनी सांगितले..पाटील म्हणाले...- दुष्काळी आढाव्यासाठी शरद पवारांच्या उपस्थितीत कोअर कमिटीची बैठक- पाणी, चारा आणि छावण्यांबाबत संभ्रम- पाच हजारांची अग्रिम मदत अपुरी- दिवाळीपूर्वी मदतीची रक्कम वाढविण्याची मागणी- भीमाशंकरमधील वृक्षतोडीबाबत सरकारने खुलासा करावा- पश्चिम घाटातील जैवविविधता आणि वन्यजीवांचे संरक्षण गरजेचे- वृक्षतोड आणि पुनर्लागवडीबाबत सरकारने माहिती द्यावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.