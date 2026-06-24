पुणे

पीठगिरणींचे दर वाढले

पीठगिरणींचे दर वाढले
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पुणे, ता. २४ : शहर-जिल्हा पीठगिरणी मालक संघ (हडपसर विभाग) यांची बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीत दळणाच्या दरवाढीबद्दल चर्चा करण्यात आली. गेल्या काही दिवसांत विजेचे बिल, गिरणीला लागणारे इतर आवश्यक साहित्य व कामगारांचे पगार यात झालेली भरमसाट वाढ या सर्व बाबींचा विचार करून सर्वानुमते दळणाच्या दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार येत्या १ जुलैपासून धान्य प्रतिकिलो १० रुपये आणि सर्व प्रकारच्या डाळी प्रतिकिलोसाठी १२ रुपये याप्रमाणे दर करण्यात आले. बैठकीला संघाचे अध्यक्ष दिलीप रणनवरे, उपाध्यक्ष अमोल मेमाणे, सल्लागार दत्तात्रय घुले आणि हडपसर परिसरातील गिरणी मालक उपस्थित होते.

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