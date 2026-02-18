Pune News: ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुरळा उडणार! प्रभाग कार्यक्रम जाहीर; पुणे जिल्ह्यातील ८७३ ग्रामपंचायतींसाठी हालचाली

पुणे : पुण्यासह राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठीचा प्रभागरचना कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील ८७३ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी लवकरच धुरळा उडण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारपासून (ता.२०) प्रभागरचनेच्या कामाला सुरुवात होणार असून, सात एप्रिलला ग्रामपंचायतींच्या प्रभागांचे प्रारूप प्रसिद्ध होणार आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत संपत आहे, त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभागरचनेचा अधिकृत कार्यक्रम मंगळवारी शासनाने जाहीर केला. पुण्यातील ८७३ ग्रामपंचायतींवर सध्या प्रशासकाची नियुक्ती केलेली आहे. त्यामुळे या सर्व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना वेग येणार आहे. .प्रभागरचनेची प्रक्रिया तीन टप्प्यांत पार पडणार आहे. त्यामध्ये प्रारूप प्रभागरचना तयार करणे, त्यावर हरकती व सूचना मागविणे आणि प्रभागरचना अंतिम करणे यांचा समावेश आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे..ग्रामपंचायतींच्या प्रभागरचनेबाबत हरकती मागविण्यासाठी सात एप्रिलला तहसीलदार जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणार आहेत. नागरिकांना त्यांच्या हरकती १३ एप्रिलपर्यंत नोंदवता येतील. हरकतींवर २१ एप्रिलपर्यंत उपविभागीय अधिकारी सुनावणी घेणार आहेत. जिल्हाधिकारी सर्व प्रस्तावांची पडताळणी करून २८ एप्रिलपर्यंत प्रभागरचना अंतिम करतील आणि ती राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवली जाईल. त्यानंतर चार ४ मे रोजी अंतिम प्रभागरचना जिल्हाधिकारी प्रसिद्ध करणार असल्याचे प्रभागरचना कार्यक्रमात नमूद केले आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.महत्त्वाचे...तहसीलदार गुगल अर्थच्या मदतीने २० फेब्रुवारीपर्यंत गावांचे नकाशे अंतिम करतीलतलाठी आणि ग्रामसेवक २७ फेब्रुवारीपर्यंत संयुक्त प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रभाग व त्यांच्या सीमा निश्चित करतीलगटविकास अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांच्या समावेश असलेली तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती तीन मार्चपर्यंत प्रारूप प्रभागरचनेची तपासणी करेलही समिती ११ मार्चपर्यंत प्रारूप प्रभागरचनेचा प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेसाठी पाठवेलजिल्हाधिकाऱ्यांकडून संक्षिप्त तपासणीनंतर २३ मार्चपर्यंत राज्य निवडणूक आयोग या प्रस्तावाला मान्यता देणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.