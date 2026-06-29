पुणे

Gramin Gram Suraksha: निधीअभावी पुणे ग्रामीणची ग्राम सुरक्षा यंत्रणा ठप्प; ५ जुलैपासून टोलफ्री सेवा बंद

निधीअभावी पुणे ग्रामीणमधील ११.२७ लाख ग्रामस्थांना जोडणारा ग्राम सुरक्षा टोलफ्री क्रमांक ५ जुलैपासून बंद; २०१९ पासून आपत्ती, वन्यप्राणी हल्ले, चोरी, पाणीपुरवठा व सरकारी योजनांची माहिती देणारी महत्त्वाची सेवा ठप्प होणार
Gram Suraksha Yantra

Pune rural district's 'Gram Suraksha Yantra' toll-free service to shut down from July 5 due to lack of funds

Sakal

चंद्रकांत घोडेकर
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घोडेगाव : निधी आभावी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील ग्राम सुरक्षा यंत्रणेच्या टोलफ्री नंबरची सेवा 5 फेब्रुवारी पासून ठप्प होणार आहे. ही सेवा सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद ग्रामपंचायतीकडून न केल्याने व जिल्हा प्रशासनाने कोणतेही प्रयत्न केले नसल्यामुळे ही यंत्रणा बंद करण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला आहे. अशी माहिती संचालक डी के गोरडे पाटील यांनी दिली.

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