Gramin Gram Suraksha: निधीअभावी पुणे ग्रामीणची ग्राम सुरक्षा यंत्रणा ठप्प; ५ जुलैपासून टोलफ्री सेवा बंद

घोडेगाव : निधी आभावी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील ग्राम सुरक्षा यंत्रणेच्या टोलफ्री नंबरची सेवा 5 फेब्रुवारी पासून ठप्प होणार आहे. ही सेवा सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद ग्रामपंचायतीकडून न केल्याने व जिल्हा प्रशासनाने कोणतेही प्रयत्न केले नसल्यामुळे ही यंत्रणा बंद करण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला आहे. अशी माहिती संचालक डी के गोरडे पाटील यांनी दिली..पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात 1196 ग्रामपंचायत हद्दीत विविध शासकीय विभागांच्या योजनांची माहिती ग्रामस्थांना कळविणे, ग्रामसभेची वेळ,तारीख,विषय नागरिकांना कळविणे, पाणीपुरवठ्या बाबतच्या तात्काळ स्वरूपाच्या सूचना देणे, घरपट्टी पाणीपट्टी भरणा करणेबाबत सूचना देणे, वन्य प्राणी, बिबट्या, लांडगा यांच्या हल्ल्याची माहिती देणे, नैसर्गिक आपत्ती जसे पूर, भूकंप, वणवा,याबाबत नागरिकांना विविध सूचना देणे, विविध संकट काळात स्वत:च्या मोबाईलवरून सर्व गावकऱ्यांना एकाच वेळी कॉल च्या माध्यमातून सूचना देणे, सावध करणे किंवा मदतीला बोलावण्यासाठी उपयुक्त असणारी ग्राम सुरक्षा यंत्रणा पुणे ग्रामीण पोलीस दल दलाचा उपक्रम म्हणून फेब्रुवारी 2019 रोजी कार्यान्वित करण्यात आली होती. ही यंत्रणा सुरू करण्याबाबत आवश्यक असणारी निधीची तरतूद ग्रामपंचायत अगर जिल्हा प्रशासनाकडून कोणतेही प्रयत्न झाले नसल्यामुळे ही यंत्रणा पाच जुलैपासून पूर्ण जिल्ह्यात बंद करण्याचा निर्णय ग्रामसुरक्षा यंत्रणेच्या व्यवस्थापन कडून घेण्यात आला आहे..ग्राम सुरक्षा यंत्रणेचे माध्यमातून घटना/ दुर्घटनांमध्ये सर्व गावाला एकाच वेळी सूचना देण्यासाठी ग्राम सुरक्षा यंत्रणेच्या टोलफ्री 18002703600 नंबरवर केलेला कॉल, गावातील सर्व नागरिकांच्या मोबाईलवर तत्काळ प्रसारित होतो. जिल्ह्यातील गावांना सदर यंत्रणेचा मोठ्या प्रमाणात फायदा आजवर झाला आहे . असा दावा ग्रामसुरक्षा यंत्रणेने केला आहे. आजतागायत 36,782 पेक्षा जास्त वेळा ग्राम सुरक्षा यंत्रणेचा नागरिक व प्रशासनाने जिल्ह्यात वापर कलेला आहे . पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील 11,27,924 ग्रामस्थ ग्राम सुरक्षा यंत्रणेत सहभागी आहेत..जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी चोरीच्या घटना, बिबट्याच्या हल्ला ,विजेबद्दल समस्या, आग च्या समस्या याबाबत ताबडतोब माहिती दिल्यामुळे मोठ्या दुर्घटना टाळल्या आहेत. जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील जनतेला तत्काळ सूचना मिळाल्याने नागरिकाची तातडीने मदत मिळत होती. सरकारी योजनांची माहिती तत्काळ जनतेपर्यंत पोहचत होती. परंतु जिल्हा प्रशासनाकडे वारंवार निधीसाठी पाठपुरावा करूनही ग्राम सुरक्षा यंत्रणा अविरत सुरु ठेवण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद ग्रापंचायातींकडून न झाल्याने व त्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाकडून कोणतेही प्रयत्न होत नसल्याने ग्राम सुरक्षा यंत्रणेच्या टोल फ्री नंबर (18002703600) ची सेवा 05 जुलै पासून जिल्ह्यात पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय ग्राम सुरक्षा यंत्रणेच्या व्यवस्थापनाकडून घेण्यात आला आहे.डी के गोरडे पाटील (संचालक ग्राम सुरक्षा यंत्रणा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.