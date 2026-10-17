एकाच कुटुंबातील
पाच जणांचा मृत्यू
ग्रेटर नोईडातील प्रकार; अन्नातून विषबाधेचा संशय
नोएडा, ता. १७ (पीटीआय) : पती-पत्नी आणि त्यांच्या तीन मुलांचे मृतदेह ग्रेटर नोईडाच्या रबुपुरा परिसरातील एका गावात आढळून आल्याने खळबळ उडाली. अन्नातून विषबाधा झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
महेश (वय ३७), त्यांची पत्नी ललिता (वय ३५), मुलगी मिष्टी (वय ७) आणि मुलगे लड्डू (वय ११) व साक्षात (वय ३) अशी मृतांची नावे आहेत. नगला श्री पदम गावात शनिवारी सकाळी हे मृतदेह आढळले.
स्थानिक रहिवासी आणि महेश यांच्या आईने दिलेल्या माहितीनुसार, या कुटुंबाने आदल्या रात्री जेवणात नूडल्स खाल्ले होते. त्यामुळे अन्नातून विषबाधा झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
या घटनेची माहिती मिळताच न्यायवैद्यक पथक आणि अन्न सुरक्षा विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पुरावे आणि अन्नाचे नमुने गोळा केले. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. शवविच्छेदन अहवाल आणि न्यायवैद्यक तपासणीतील निष्कर्षांनंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले.
दरम्यान, भाजपचे जेवरचे आमदार धीरेंद्र सिंह यांनी घटनास्थळी भेट दिली.
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