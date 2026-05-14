Pune News: पुण्यातील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना महापालिकेची हरित ऊर्जा वापरण्याची नवी सूचना; लाकूड व कोळसा वापर थांबवा, पुणे महापालिकेकडून पर्यावरणपूरक इंधनाचा इशारा

पुणे: पुण्यातील हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. शहरातील बेकरी, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, ढाबा अशा विविध ठिकाणी हरित इंधनाचा वापर करण्याची सूचना महापालिकेने दिली आहे. येत्या १५ दिवसांत संबंधित सूचनेनुसार हरित ऊर्जेचा वापर सुरू करावा, अन्यथा महापालिका व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एमपीसीबी) कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही महापालिकेने दिला आहे. .शहरातील हवेचे वाढते प्रदूषण व त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा विपरीत परिणाम या गंभीर विषयावर 'सकाळ'ने वृत्तमालिकेद्वारे प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून काही प्रमाणात पावले उचलण्यात आली होती. दरम्यान, तात्पुरत्या व किरकोळ उपाययोजनानंतर कार्यवाही थंड पडल्याचे चित्र होते. या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ'ने हवेच्या प्रदूषणाकडे लक्ष वेधले. त्यानुसार महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून मंगळवारी हरित इंधनाच्या वापरासाठीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..व्यावसायिकांना नोटीसशहरात बेकरी, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, खाद्यपदार्थ स्टॉल्स, ढाबा अशा विविध ठिकाणी अन्नपदार्थ तयार करण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने लाकूड, कोळसा व तंदुरचा वापर केला जातो. या कारणामुळे मोठ्या प्रमाणात धूर निर्माण होऊन हवेच्या प्रदूषणात भर पडते. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एमपीसीबी) पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर करणाऱ्यांना एलपीजी, पीएनजी, वीज व अन्य हरित ऊर्जेचा वापर करण्याचे आदेश दिले आहे..मागील वर्षी यासंदर्भात संबंधित व्यावसायिकांना सूचना दिल्या होत्या. त्याला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे संबंधित व्यावसायिकांनी येत्या १५ दिवसांत हरित इंधनाच्या वापराविषयीची माहिती महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडे देण्याबाबतची नोटीस बजावण्यात आली आहे..संबंधित व्यावसायिकांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर महापालिका व एमपीसीबी यांच्या वतीने कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाच्या उपायुक्त किशोरी शिंदे यांनी दिला आहे.