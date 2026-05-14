पुणे

Pune News: पुण्यातील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना महापालिकेची हरित ऊर्जा वापरण्याची नवी सूचना; लाकूड व कोळसा वापर थांबवा, पुणे महापालिकेकडून पर्यावरणपूरक इंधनाचा इशारा

Pune Pollution and Its Impact on Health: पुणे महापालिकेने हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, ढाबा व बेकरींना लाकूड व कोळसा टाळून हरित ऊर्जा वापरण्याची सूचना दिली आहे.
Pune News

Pune News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: पुण्यातील हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. शहरातील बेकरी, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, ढाबा अशा विविध ठिकाणी हरित इंधनाचा वापर करण्याची सूचना महापालिकेने दिली आहे. येत्या १५ दिवसांत संबंधित सूचनेनुसार हरित ऊर्जेचा वापर सुरू करावा, अन्यथा महापालिका व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एमपीसीबी) कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही महापालिकेने दिला आहे.

Loading content, please wait...
pune
pollution
air pollution
health