पुणे

रमणबागेत विद्यार्थ्यांनी साकारले वर्ग ग्रंथालय

रमणबागेत विद्यार्थ्यांनी साकारले वर्ग ग्रंथालय
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पुणे, ता. ११ : न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबाग येथील सहावी ‘ग्रीन हाउस’च्या विद्यार्थ्यांनी वर्गशिक्षक रवींद्र सातपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली वर्गातच वर्ग ग्रंथालय सुरू केले. विद्यार्थ्यांनी स्वतःची पुस्तके जमा करून या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
प्रत्येक पुस्तकाची नोंद करून त्यावर वर्ग ग्रंथालयाचा शिक्का मारण्यात आला आहे. या ग्रंथालयाचे उद्‍घाटन रमणबागेचे माजी विद्यार्थी, कवी व गीतकार विराज कवी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना मोबाईलवरील चित्रफिती पाहण्यापेक्षा पुस्तक वाचनाची सवय लावून घेण्याचे आवाहन केले. वाचनामुळे कल्पनाशक्ती विकसित होते आणि व्यक्तिमत्त्व समृद्ध होते, असे त्यांनी सांगितले. मुख्याध्यापिका आशा माने यांनी उपक्रमाचे कौतुक केले. विद्यार्थीच ग्रंथपालाची भूमिका बजावून पुस्तकांची देवघेव व नोंद ठेवणार आहेत. तसेच वाचलेल्या पुस्तकांची माहिती वाचन वहीत नोंदविणार आहेत.
विद्यार्थ्यांनीच कार्यक्रमाची सजावट, फलक लेखन आणि कागदी पुष्पगुच्छ तयार केले. यावेळी वाचन प्रतिज्ञा घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्याध्यापक महेश जोशी, पर्यवेक्षिका अंजली गोरे, चित्रकला शिक्षिका अंजली मालुसरे, संगीत शिक्षक हर्षद गाडगीळ यांच्यासह शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन हर्ष जाधव यांनी केले, तर निनाद कुडले यांनी आभार मानले

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