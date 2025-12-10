Green Revolution : हरितक्रांतीमध्ये शेतकऱ्यांनी दिलेले योगदान महत्त्वपूर्ण; आयआयएसईआर संचालक प्रा. भागवत!

मांजरी : ज्या अमेरिकेकडून कधीकाळी आपल्याला टाकाऊ अन्नधान्य आयात करण्याची वेळ आली होती, त्याच अमेरिकेसह अनेक देशांना आज आपण शेतमालाची निर्यात करीत आहोत. त्यामध्ये हरितक्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्यासह केंद्र सरकारचे सकारात्मक धोरण व शेतकऱ्यांनी दिलेले योगदानच महत्वपूर्ण आहे. असे गौरवोद्गगार भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेचे (आयआयएसईआर) संचालक प्रा. सुनिल भागवत यांनी काढले..केंद्र सरकारच्या भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) मांजरी येथील राष्ट्रीय पुष्पविज्ञान संशोधन संचालनालयाचा १६ वा वर्धापनदिन बुधवारी (ता.१०) मांजरी येथे साजरा करण्यात आला. त्यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रा. भागवत बोलत होते. राष्ट्रीय पुष्पविज्ञान संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. के. व्ही प्रसाद, राष्ट्रीय कांदा लसूण संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. विजय महाजन, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या पुसा संस्थेचे प्रमुख डॉ. अनिल खर, भारतीय कृषी रसायन उद्योग संघाचे (सीसीएफआय) वरिष्ठ सल्लागार हरिश मेहता, वन विभागाचे उपवनसंरक्षक विवेक होसिंग, आयकर विभागाचे सहआयुक्त दिनेश होनमाने आदि यावेळी उपस्थित होते..Pune Porsche Accident : पुण्यातील पोर्श अपघात प्रकरणातील दोन पोलिस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ; चौकशीत गंभीर त्रुटी आढळल्या!.प्रा. भागवत म्हणाले, "तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी दिलेल्या "जय जवान, जय किसान' च्या नाऱ्याने धान्य उत्पादनामध्ये क्रांती करीत भारत निर्यातदार देश झाल. शेतकऱ्यांच्या श्रमामुळे ही सर्व प्रगती आपण करू शकलो आहोत. आज अन्नधान्य उत्पादनात आपला देश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यामध्ये आपण अमेरिकेलाही मागे टाकले आहे.' डॉ. महाजन म्हणाले, "शेतीमध्ये सध्या ७० टक्के महिलांचा वाटा आहे. त्यामुळे फुलशेतीमध्ये त्यांना उज्वल भविष्य आहे. नकली फुलांचे आक्रमण रोखल्यास सर्व प्रकारच्या फुलांना मागणी वाढवून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल.'. राष्ट्रीय पुष्प संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. के. व्ही. प्रसाद प्रास्तविकात म्हणाले, "पुष्पसंशोधन संस्थेचे काम ५० एकरवर सुरू आहे. विविध प्रजातीच्या फुलांची लागवड करून त्यावर येथे संशोधन होत आहे. याठिकाणी भेट देणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत आहे. पुढील पाच वर्षामध्ये हवामानावर आधारित फुलशेती विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.' संस्थेचे मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. डी. एम. फिरके यांनी कार्यक्रमाचे केले. तारकनाथ साह यांनी सुत्रसंचलन केले. प्रशांत कवर यांनी आभार मानले..फुल उत्पादनात उत्कृष्ठ काम केलेल्या शेतकऱ्यांचा सन्मान अनिकेत चौरै (टिळेकरवाडी, हवेली), सुयोग चौधरी (सोरतापवाडी), ज्ञानेश्वर आडकर (पवना फुल उत्पादक संघ), सुमन वासुदेव कदम, सुरेखा सुदाम कदम, अनिल शिंदे, पुंडलिक निम्हण (पाषाण), कृषी पत्रकारितेतील योगदानाबद्दल पत्रकार गणेश कोरे, संदीप नवले, कृष्णकांत कोबल, किशोर बरकाले यांच्या शाल श्रीफळ व प्रशस्तीपत्रक देऊन भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेचे (आयआयएसईआर) संचालक प्रा. सुनिल भागवत यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.