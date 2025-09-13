पुणे - 'केंद्र सरकारने जीएसटीचे टप्पे कमी करण्याचा निर्णय घेतलेला असल्याने ऐन सुनासुदीच्या क्रयशक्ती वाढणार असल्याने नागरिक आनंदी आहेत. या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे,' असा दावा भाजपचे प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी केला..जीएसटीतील बदलांविषयी माहिती देण्यासाठी भाजप शहर कार्यालयात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी शहराध्यक्ष धीरज घाटे, सरचिटणीस रवींद्र साळेगावकर, अमोल कविटकर, हेमंत लेले, पुष्कर तुळजापूरकर आदी उपस्थित होते..पाठक म्हणाले, 'अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना जीएसटीचा कायदा लागू होणार होता. पण नंतर काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर त्यांच्यात आर्थिक सुधारणा करण्याची हिंमत झाली नाही. १० वर्षानंतर भाजपची सत्ता येऊन नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी जीएसटी लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आणि २०१७ मध्ये हा कायदा अंमलात आणला..पूर्वी जीएसटीचे चार टप्पे होते. ते आता कमी करून केवळ पाच टक्के आणि १८ टक्के असे टप्पे ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळेल. २२ सप्टेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबाजवणी सुरु होणार आहे..जीएसटी लागू झाला तेव्हा प्रतिहिना ३७ हजार कोटी रुपये मिळत होते, पण आता प्रतिमहा दोन लाख कोटीपर्यंत जीएसटी संकलन गेले आहे. त्यामुळे जीएसटीमध्ये सुधारणा करून केंद्र सरकारने कराचे टप्पे कमी करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे ९३ हजार कोटी रुपयांची सवलत मिळणार आहे. पण देशाची अर्थवस्था सक्षम असल्याने व विकास दर ६.४ टक्क्यांपर्यंत पोचला असल्याने या निर्णयाचा सर्वसामान्यांना फायदा होणार आहे, असे पाठक यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.