Jio Network Outage: गुंजाळवाडीतील जिओ टॉवर वारंवार बंद; नेटवर्क खंडित झाल्याने ग्रामस्थ त्रस्त, आंदोलनाचा इशारा

बेल्हे : गुंजाळवाडी (बेल्हे ता. जुन्नर) गावच्या हद्दीत असणाऱ्या जिओ कंपनीच्या मोबाईल टाँवरचे नेटवर्क वारंवार बंद पडत असल्याने, संबंधित कंपनीचे मोबाईल नेटवर्क वापरणाऱ्या ग्रामस्थांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. यामुळे ग्रामस्थ त्रस्त झाल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..गुंजाळवाडी (बेल्हे) येथे गावच्या हद्दीत जिओ कंपनीचा मोबाईल टाँवर असल्याने, अनेक ग्रामस्थ मोबाईलसाठी जिओ कंपनीची नेटवर्क सेवा ( सिमकार्ड) वापरत आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून जिओ मोबाईल नेटवर्क विषयी ग्रामस्थांच्या तक्रारी येत असल्याचे गुंजाळवाडी ग्रामपंचायतीकडून सांगण्यात आले..नेटवर्कचे प्रमाण नेहमी कमी - जास्त होत असल्याने, या कंपनीचे मोबाईल नेटवर्कचे ग्राहक असणाऱ्या ग्रामस्थांना प्रचंड गैरसोय सहन करावी लागत आहे. याबाबत संबंधितांकडे वेळोवेळी तक्रारी करूनही सुधारणा होत नसल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते रामदास गुंजाळ यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान गुंजाळवाडी ग्रामपंचायतीने या कंपनीकडे अनेक वेळा लेखी अथवा तोंडी तक्रारी करूनही अद्यापपर्यंत नेटवर्कमध्ये सुधारणा झालेली नाही. या टॉवरची क्षमता २०० मोबाईलची असूनही गावात त्या टाँवरवर सद्य स्थितीत अंदाजे एक हजार पेक्षा जास्त मोबाईल चालू असल्याचे सांगण्यात येते. .दरम्यान हा जिओ कंपनीचा मोबाईल नेटवर्क टाँवर बऱ्याचदा महिन्यातून जवळपास १५ दिवस बंदच असतो असेही ग्रामपंचायतीने संबंधित कंपनीकडे पाठवलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आलेले आहे. सध्या गेल्या चार - पाच दिवसांपासून नेटवर्क पूर्णपणे बंद आहे. जिओ कंपनीने लवकरात लवकर मोबाईल नेटवर्क सुरु न झाल्यास, ग्रामस्थांकडून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे. दरम्यान नुकत्याच झालेल्या ग्रामसभेतही टाँवरची क्षमता वाढवावी व सेवा सुरळीत करावी अन्यथा जिओ कंपनी विरोधात ग्रामस्थांकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.