Gun Firing : क्रिकेट स्पर्धेदरम्यान बॅनरवर छायाचित्र न लावल्याने मांडवगण फराटामध्ये गोळीबार

मांडवगण फराटा - शिरूर तालुक्यातील मांडवगण फराटा येथे क्रिकेट स्पर्धेदरम्यान बॅनरवर छायाचित्र लावण्याच्या वादातून थेट गोळीबाराची घटना घडल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. १९) सायंकाळी ७ वाजता घडली..या प्रकरणी मिथुन उर्फ अमोल आनंदा चौगुले (वय ३१, रा. मांडवगण फराटा) यांनी शिरूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार सूत्रधार शिंदे, पप्पू कड, ऋतिक चव्हाण, योगेश मचाले, मिनीनाथ गव्हाणे, दिगंबर शेंडकर व ४ ते ५ अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध (सर्व रा. मांडवगण फराटा) गुन्हा दाखल केला आहे..भैरवनाथ येथे क्रिकेट स्पर्धेच्या बॅनरवर सुत्रधार शिंदे याचा फोटो न लावल्याच्या कारणावरून वाद निर्माण झाला होता. वाद मिटवण्यासाठी योगेश मचाले व मिनीनाथ गव्हाणे यांनी बोलावल्याने फिर्यादी मित्रांसह गेले होते. दरम्यान, तेथे उपस्थित असलेल्या अक्षय पाटील व पप्पू कड यांनी फिर्यादीशी वाद घातला. त्यात पप्पू कड याने पिस्तुलातून फिर्यादीवर गोळीबार केला.