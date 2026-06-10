Pune Firing : सहकारनगरमध्ये एका व्यक्तीवर गोळीबार; एक व्यक्ती जखमी

पुणे - दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी एका व्यक्तीवर गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास सहकारनगर येथील शिंदे हायस्कूल परिसरात घडली. या घटनेत एक व्यक्ती गंभीर जखमी असून त्याला उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, गोळीबाराची घटना नेमकी कोणत्या कारणामुळे झाली, याबाबतचा उलगडा झालेला नाही..सहकारनगर परिसरातील शिंदे हायस्कूल जवळील बिकानेर चौक आहे. या चौकात बुधवारी रात्री साडे नऊ वाजण्याच्या सुमारास दुचाकीवरून दोघेजण आले.कोयता व पिस्तूल हातात घेतलेल्या दोघांनी चौकाजवळच थांबलेल्या एका व्यक्तीवर त्यांच्याकडील गोळ्या झाडल्या. त्यानंतर संबंधित तरुण तळजाई वसाहतीच्या दिशेने पसार झाले. या घटनेमुळे चौकामध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले..दरम्यान, स्थानिक रहिवाशांनी या घटनेनंतर जखमी झालेल्या व्यक्तीला तातडीने उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केल्याची प्राथमिक माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली. या घटनेची माहिती मिळताच सहकारनगर पोलिस ठाण्याच्या पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह वरिष्ठ पोलिस अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले..पोलिसांकडून परिसराची पाहणी सुरू करण्यात आली. याबरोबरच परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज व प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे गोळीबार करणाऱ्या आरोपींचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, गोळीबाराची घटना नेमकी कशामुळे झाली, याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे. जखमी झालेल्या व्यक्तीची माहिती अद्याप मिळू शकली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.