पुणे

Pune Firing : सहकारनगरमध्ये एका व्यक्तीवर गोळीबार; एक व्यक्ती जखमी

दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी एका व्यक्तीवर गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना सहकारनगर येथील शिंदे हायस्कूल परिसरात घडली.
gun firing

Gun Firing

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी एका व्यक्तीवर गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास सहकारनगर येथील शिंदे हायस्कूल परिसरात घडली. या घटनेत एक व्यक्ती गंभीर जखमी असून त्याला उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, गोळीबाराची घटना नेमकी कोणत्या कारणामुळे झाली, याबाबतचा उलगडा झालेला नाही.

Loading content, please wait...
pune
crime
police investigation