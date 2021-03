तेरा शौचालये पाडल्याने गैरसोय झाल्याची गुंजाळवाडी ग्रामस्थांची तक्रार

नारायणगाव : दुर्गंधीमूळे आरोग्य विषयक समस्या निर्माण झाल्याचे कारण देत शासकीय निधीतून सुमारे वीस वर्षा पुर्वी बांधकाम केलेली तेरा शौचालये गुंजाळवाडी ग्रामपंचायतीने जमीनदोस्त केली आहेत. यामुळे शासकीय निधी वाया गेला असून शौचालया अभावी गैरसोय झाल्याची तक्रार येथील काही ग्रामस्थांनी जुन्नर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे केली आहे. या बाबत ग्रामस्थांनी दिलेल्या निवेदनावर ८५ ग्रामस्थांच्या सह्या आहेत.निवेदनात म्हटले आहे की गुंजाळवाडी ग्रामपंचायतीला निर्मलग्राम पुरस्कार मिळाला आहे. ग्रामपंचायतिने शासनाचे अनुदान घेऊन तेरा सार्वजनिक शौचालयाचे बांधकाम केले होते.शौचालया जूनी झाल्याने व दुर्गंधीमूळे आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे कारण देऊन ग्रामपंचायतीने तेरा शौचालये जमीनदोस्त केली. या मुळे येथील वीस कुटुंबातील सदस्यांची व वृद्ध महिलांची गैरसोय झाली आहे. पर्यायी व्यवस्था नसल्याने ऐन कोरोना काळात महिला,लहान मुले,वृद्धांना शौचायला उघड्यावर जायची वेळ आली आहे.या प्रकरणी चौकशी करून गैरसोय दूर करावी.अशी मागणी करण्यात आली आहे. - चोरीचा मामला; अन् नवराही फसला​ या बाबत सरपंच रेश्मा वायकर व ग्रामसेविक दर्शना शिरसाठ म्हणाल्या सन १९९५ ते २००८ या कालावधीत तेरा शौचालये बांधण्यात आली होती. शौचालये जुनी व कालबाह्य झाली होती.टाक्या फुटल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरून आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झाल्या होत्या.या भागात डेंगूचे रुग्ण आढळले होते. तसा पंचायत समितीचा आरोग्य व बांधकाम विभागाचा अहवाल प्राप्त झाला होता. या बाबत ग्रामसभा, मासिक सभा घेऊन शौचालयाचा पंचनामा करण्यात आला होता. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण करून शौचालये बांधकाम काढण्यात आले आहे.येथील नागरिकांची पर्यायी व सोयीच्या शौचालयात व्यवस्था करण्यात आली आहे. एका वृद्ध महिलेला स्वतंत्र शौचालय बांधून देण्याचा निर्णय ग्रामपंचायतीने घेतला आहे. (संपादन : सागर डी. शेलार)

Web Title: Gunjalwadi villagers complain of inconvenience due to demolition of 13 toilets