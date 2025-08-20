पुणे

Pune Rain : पुणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा कहर; मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यात जनजीवन विस्कळित, धरणसाठ्यात वाढ

Monsoon 2025 : राजगड तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे गुंजवणी धरणात ८८% साठा तर बांबू पीक व नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम, प्रशासनाने दिला सतर्कतेचा इशारा.
Updated on

पुणे : जिल्ह्याच्या विविध भागांत आज झालेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणसाठा वाढला आहे. तसेच नागरिकांचे जीवनमान विस्कळित झाले आहे. जोराच्या वाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक असलेल्या बांबूचे नुकसान झाले आहे.

