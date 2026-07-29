Pune Gurupurnima Celebration: पुण्यात गुरुपौर्णिमेचा भक्तिमय उत्सव; मंदिरांपासून शैक्षणिक संस्थांपर्यंत गुरु-शिष्य परंपरेचा सन्मान

पुणे : अध्यात्म, संस्कार आणि ज्ञानपरंपरेचा सन्मान करणारा गुरुपौर्णिमा उत्सव बुधवारी शहरात भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला. विविध मंदिरे, मठ, आश्रम तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये गुरूंचे पूजन, प्रवचने, भजन-कीर्तन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी भाविकांनी दिवसभर मोठी गर्दी केली होती..श्री लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिर, त्रिशुंड गणेश मंदिर, सारसबाग, स्वामी समर्थ मठ, दत्त मंदिरे तसेच विविध आध्यात्मिक संस्थांमध्ये सकाळपासूनच गुरुपूजनाचे कार्यक्रम पार पडले. अनेक ठिकाणी गुरूंच्या प्रतिमेचे पूजन करून पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. वेदपठण, सामूहिक प्रार्थना आणि प्रवचनांच्या माध्यमातून गुरु-शिष्य परंपरेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले..शहरातील शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्येही विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांना पुष्पगुच्छ देऊन कृतज्ञता व्यक्त केली. काही संस्थांनी विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी व्याख्याने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि गुणवंत शिक्षकांचा सत्कार आयोजित केला. योग, ध्यान आणि व्यक्तिमत्त्व विकास केंद्रांमध्ये विशेष सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. अध्यात्माबरोबरच शिक्षक, पालक आणि जीवनाला दिशा देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस म्हणून पुणेकरांनी गुरुपौर्णिमा उत्साहात साजरी केली..साधू वासवानी मिशनमध्ये गुरु पौर्णिमेनिमित्त दिवसभर सत्संगांचे आयोजन करण्यात आले. मिशनच्या जागतिक प्रमुख कृष्णा कुमारी यांनी आपल्या ऑनलाइन प्रवचनातून गुरूंच्या चिरंतन उपस्थितीविषयी मार्गदर्शन केले..प्रभात रस्ता, एरंडवणे : गुरुपौर्णिमेनिमित्त कमला नेहरू उद्यान परिसरातील श्री गुरुदेव दत्त मंडळ ट्रस्टच्या मंदिरात फुलांची सजावट करून श्रींच्या मूर्तींला सुवर्णालंकार परिधान करण्यात आले होते. दर्शनासाठी दिवसभर भाविकांची गर्दी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.