पुणे

Pune Gurupurnima Celebration: पुण्यात गुरुपौर्णिमेचा भक्तिमय उत्सव; मंदिरांपासून शैक्षणिक संस्थांपर्यंत गुरु-शिष्य परंपरेचा सन्मान

पुण्यात गुरुपौर्णिमेनिमित्त मंदिरे, मठ, आश्रम आणि शैक्षणिक संस्थांत गुरूंचा गौरव; पूजन, प्रवचने, भजन-कीर्तन, सत्संग आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून गुरु-शिष्य परंपरेचा सन्मान
Guru Pournima Celebration Pune

Guru Pournima Celebration Pune

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : अध्यात्म, संस्कार आणि ज्ञानपरंपरेचा सन्मान करणारा गुरुपौर्णिमा उत्सव बुधवारी शहरात भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला. विविध मंदिरे, मठ, आश्रम तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये गुरूंचे पूजन, प्रवचने, भजन-कीर्तन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी भाविकांनी दिवसभर मोठी गर्दी केली होती.

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