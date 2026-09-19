Pune FDA Action: सहा तास पाठलाग, मार्गही बदलला; अखेर चाकणमध्ये गुटख्याचा ट्रक पकडला, १.१३ कोटींचा मुद्देमाल जप्त

पुणे: अन्न व औषध प्रशासनाने प्रतिबंधित पानमसाला, सुगंधित तंबाखू आणि गुटख्याची वाहतूक करणार्या ट्रकचा तब्बल सहा तास पाठलाग करून चाकणमध्ये ट्रक अडवून तब्बल १ कोटी १३ लाखाचा मुद्देमाल जप्त केला. तसेच याप्रकरणी चौघांसह एका कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.अन्न व औषध प्रशासनाला प्रतिबंधित गुटख्याची वाहतूक करणार्या ट्रकबाबत गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानुसार शुक्रवारी दुपारी दोन वाजता कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. हा ट्रक मध्यप्रदेशातून समृद्धी महामार्गाने भिवंडी-ठाण्याच्या दिशेने जाणार असल्याची माहिती मिळाली. मात्र, ट्रक चालकाने अचानक मार्ग बदलून संगमनेरमार्गे पुण्याच्या दिशेने प्रवास सुरू केल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले..चकवा द्यायला बदलला मार्ग मार्ग बदलताच ठाणे आणि पुणे विभागाची पथके त्याचा मागावर होती. ठाणे विभागाचे पथक मुरबाडच्या दिशेने रवाना झाले, तर पुणे विभागाचे पथक राजगुरुनगर येथे तैनात करण्यात आले. राजगुरुनगर टोलनाक्यावर एफडीएचे सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत सावळे यांनी ट्रक आडवा लावून तो थांबविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चालकाने ट्रक न थांबवता भरधाव पुढे नेला.सावळे यांनी वाहनाचा पाठलाग सुरू ठेवला. तसेच एफडीए प्रशासनाच्या पथकाने स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधत पाठलाग सुरूच ठेवला..पोलिसांच्या मदतीने पकडला ट्रकचाकण-तळेगाव चौकात पोलिसांच्या मदतीने ट्रक पकडण्यात आला. सहा तासांच्या या थरारक पाठलागानंतर रात्री आठच्या सुमारास ट्रक ताब्यात घेण्यात आला. ट्रकची झडती घेतली असता महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेला विविध कंपन्यांचा प्रतिबंधित साठा आढळला.चार जणांना अटक :याप्रकरणी चाकण पोलिस ठाण्यात या प्रकरणात चालक नफीस मेहबूब खान (वय ४०, हरियाणा), पुरवठादार निलेश राठी (खामगाव, बुलढाणा), अरुण पाटील (जळगाव), वाहतूकदार संजय माटा (इंदूर, मध्य प्रदेश) यांच्यासह वाहन मालक जे.एम.डी एंटरप्रायजेस (धुळे) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..हा साठा पकडला .रजनीगंधा फ्लेवर्ड पानमसाला २९ लाख ९५ हजार तुळशी रॉयल जाफरानी जर्दा ९ लाख ६० हजार,तानसेन सुगंधित पानमसाला २४ लाख ९४ हजारटी.ओ. प्रिमियम जर्दा २ लाख ६४ हजार ६०० ५. आर.एम.डी. पानमसाला २६ लाख ४० हजार ६. वाहतुकीसाठी वापरलेला ट्रक २० लाखएकूण मुद्देमाल : १ कोटी १३ लाख ५४ हजार.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...जनतेच्या आरोग्याशी खेळ कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही. प्रतिबंधित, मुदतबाह्य अथवा फेरफार केलेल्या अन्नपदार्थांची विक्री, साठवणूक आणि वाहतूक करणार्यांवर कठोर कारवाई सुरूच राहील.- तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.