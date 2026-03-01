पुणे

Pune Crime: खेड, थेरगावमध्ये लाखोंचा गुटखा जप्‍त; ‘एफडीए’ची कारवाई, ९२ लाख ९८ हजार रुपयांचा साठा!

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
पुणे : अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) खेडमध्ये गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू व प्रतिबंधित अन्नपदार्थांविरुद्ध कारवाई करत तब्बल ९२ लाख ९८ हजार रुपयांचे पदार्थ जप्त केले. दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी टाकलेल्या धाडींमध्ये हा साठा हस्तगत करण्यात आला.

