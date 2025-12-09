Hadapsar Bike Theft : दुचाकी चोरीचा उलगडा; एक जण अटकेत; अल्पवयीन मुलाकडूनही चोरीची बाइक जप्त!

पुणे : हडपसर परिसरात दुचाकी चोरणाऱ्या रवींद्र शिवाजी घाटे (वय ४०, रा. दहिवाडी, ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव) या चोरट्याला पोलिसांनी अटक केली. त्याच्याकडून चार दुचाकी जप्त करण्यात आल्या. याशिवाय एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून एक दुचाकी जप्त केली आहे..हडपसर परिसरातील दुचाकी चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी पोलिसांचे पथक चोरट्यांचा शोध घेत होते. दरम्यान, पोलिस अंमलदार रविकांत कचरे यांना आरोपी रवींद्र घाटे याच्याबाबत माहिती मिळाली. तपासाच्या अनुषंगाने पोलिसांनी लातूर, बार्शी आणि तुळजापूर परिसरात शोधमोहीम राबवून घाटे याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून चोरीच्या चार दुचाकी जप्त करण्यात आल्या. तसेच, एका अल्पवयीन मुलाकडून पोलिसांनी एक दुचाकी जप्त केली..Pune News : पुणे बनत आहे उद्योगवाढीचे सुपरहब; राज्यात ४०० नवीन जीसीसी उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य!.पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे, सहाय्यक आयुक्त अनुराधा उदमले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय मोगले, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) नीलेश जगदाळे, उपनिरीक्षक हसन मुलाणी, सत्यवान गेंड, अविनाश गोसावी, संदीप राठोड, दीपक कांबळे, सचिन जाधव, बापू लोणकर, अमित साखरे, निखिल पवार, अमोल दणके, नीलेश किरवे यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.