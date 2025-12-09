पुणे

Hadapsar Bike Theft : दुचाकी चोरीचा उलगडा; एक जण अटकेत; अल्पवयीन मुलाकडूनही चोरीची बाइक जप्त!

Stolen Vehicles : हडपसर पोलिसांनी तुळजापूर मूळच्या चोरट्याला अटक करून पाच दुचाकी चोरी प्रकरणाचा उलगडा केला आहे. विशेष म्हणजे, एका अल्पवयीन मुलाकडूनही एक दुचाकी जप्त करण्यात आली.
Hadapsar bike theft cases solved as Pune Police arrest a thief and recover five stolen two-wheelers

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : हडपसर परिसरात दुचाकी चोरणाऱ्या रवींद्र शिवाजी घाटे (वय ४०, रा. दहिवाडी, ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव) या चोरट्याला पोलिसांनी अटक केली. त्याच्याकडून चार दुचाकी जप्त करण्यात आल्या. याशिवाय एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून एक दुचाकी जप्त केली आहे.

