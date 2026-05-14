Hadapsar Bomb CCTV footage : हडपसरमध्ये बॉम्बसदृश्य वस्तू ठेवणारा सीसीटीव्हीत कैद , 'महत्वाचे धागेदोरे हाती' पोलिस आयुक्त अमितेश कुमारांची माहिती

Pune bomb scare news : हडपसर परिसरातील ऊषाकिरण रुग्णालयात बॉम्बसदृश्य वस्तू ठेवणारा संशयित सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. आरोपी इलेक्ट्रिक ओला वाहनातून रुग्णालयात आल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले असून, त्याने अतिदक्षता विभागाच्या (ICU) बाजूला असलेल्या पुरुष स्वच्छतागृहात ही संशयास्पद वस्तू ठेवली असल्याची माहिती मिळाली आहे. या घटनेनंतर रुग्णालय परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..हडपसर परिसरातील ऊषाकिरण रुग्णालयाजवळ गुरुवारी सकाळी टायमर बॉम्बसदृश्य वस्तू आढळून आल्याची माहिती मिळताच पोलिस प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणा तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. रुग्णालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर संशयित व्यक्ती इलेक्ट्रिक ओला वाहनातून रुग्णालयात येताना स्पष्टपणे दिसत असल्याचे समोर आले. संशयिताने कोणत्याही हालचालीबाबत संशय न येऊ देता थेट रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागाशेजारील पुरुष स्वच्छतागृहात प्रवेश करून वस्तू ठेवली आणि तेथून निघून गेल्याचा अंदाज तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांच्या बॉम्बशोधक आणि नाशक पथकाने (BDDS) घटनास्थळी धाव घेतली. संशयास्पद वस्तूची तपासणी केल्यानंतर त्यामध्ये जिलेटिनच्या कांड्या आणि डिजिटल घड्याळ आढळून आले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता तातडीने रुग्णालय परिसरातील संबंधित भाग रिकामा करण्यात आला. रुग्ण, नातेवाईक आणि कर्मचारी यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले..खबरदारीचा उपाय म्हणून ही वस्तू ग्लायडिंग सेंटर परिसरातील मोकळ्या जागेत नेण्यात आली. तेथे नियंत्रित पद्धतीने ती निकामी करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान कोणतीही जीवितहानी किंवा दुर्घटना घडली नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. रुग्णालय परिसरात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. नागरिकांनीही मोठ्या संख्येने घटनास्थळी गर्दी केली होती..Pune Hadapsar News : पोलिसांच्या गाडीतून बेड्यासह आरोपीची 'फिल्मी' उडी; हडपसरमध्ये पाठलाग करून पुन्हा ताब्यात.या गंभीर प्रकरणाचा स्थानिक पोलिस, गुन्हे शाखा आणि दहशतवादविरोधी पथकाकडून संयुक्त तपास सुरू आहे. संशयित व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेजचे बारकाईने विश्लेषण सुरू असून, तो नेमका कोणत्या उद्देशाने रुग्णालयात आला होता याचा शोध घेतला जात आहे. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले की, "प्राथमिक तपासात अनेक महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागले आहेत. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संशयिताचा माग काढला जात असून, या प्रकरणाचा सर्व अंगांनी तपास केला जात आहे.".