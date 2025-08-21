पुणे

Pune News: हे फक्त पुण्यातच! रस्त्यावर शेण साठविल्याच प्रकरण न्यायालयात गेलं अन् .... न्यायालयाने काय दिली शिक्षा?

Hadapsar Court Case: पुण्यातील हडपसर येथे रस्त्यावर शेण साठवणाऱ्या दूधविक्रेत्यांना न्यायालयाने ५५० रुपये दंड ठोठावला. अस्वच्छतेला आळा घालण्यासाठी महापालिकेची कठोर कारवाई.
Updated on

पुण्यातील हडपसर परिसरातील शिंदे वस्ती येथे म्हशींचे गोठे असल्याने रस्त्यांवर शेण साठवण्याची समस्या गंभीर बनली होती. या अस्वच्छतेमुळे स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला होता. याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेने तपासणी करत तीन दूधविक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. या प्रकरणी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपींना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले.

