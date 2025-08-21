Pune News: हे फक्त पुण्यातच! रस्त्यावर शेण साठविल्याच प्रकरण न्यायालयात गेलं अन् .... न्यायालयाने काय दिली शिक्षा?

पुण्यातील हडपसर परिसरातील शिंदे वस्ती येथे म्हशींचे गोठे असल्याने रस्त्यांवर शेण साठवण्याची समस्या गंभीर बनली होती. या अस्वच्छतेमुळे स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला होता. याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेने तपासणी करत तीन दूधविक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. या प्रकरणी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपींना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले..न्यायालयात काय घडले?प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एन. एस. सय्यद यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तीनही दूधविक्रेत्यांनी आपली चूक कबूल केली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ते गरीब असून त्यांच्या कुटुंबाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागेल. या बाबींचा विचार करत न्यायालयाने दयेचा दृष्टिकोन स्वीकारला. दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम २५२ अंतर्गत तिघांना दोषी ठरवत प्रत्येकी ५५० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास त्यांना न्यायालय उठेपर्यंत साध्या कैदेची शिक्षा भोगावी लागेल, असेही निकालात नमूद करण्यात आले..दंडाची रक्कम जमान्यायालयाच्या आदेशानुसार, तीनही दूधविक्रेत्यांनी तात्काळ ५५० रुपये दंडाची रक्कम न्यायालय प्रशासनाकडे जमा केली. या कारवाईमुळे परिसरातील अस्वच्छतेचा प्रश्न काही प्रमाणात नियंत्रणात येईल, असा विश्वास स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. पुणे महापालिकेच्या या पावलामुळे स्वच्छतेच्या बाबतीत गंभीर संदेश गेला आहे.स्वच्छतेचा संदेशपुणे महानगरपालिकेच्या या कारवाईमुळे शहरातील स्वच्छता राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. रस्त्यांवर शेण साठवणे किंवा कचरा टाकणे यासारख्या कृतींमुळे केवळ अस्वच्छताच वाढत नाही, तर नागरिकांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण होतो. या प्रकरणातून महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता राखण्यासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. स्थानिक नागरिकांनीही या कारवाईचे स्वागत केले असून, अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी भविष्यातही अशा कठोर पावलांची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले आहे..Pune News: भर पावसात शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा धोकादायक प्रवास, काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ व्हायरल.पुढील पावलेपुणे महापालिकेने हडपसरसह शहरातील इतर भागांमध्येही स्वच्छता मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिंदे वस्तीतील या कारवाईनंतर इतर गोठे मालकांनाही स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, स्थानिकांना अस्वच्छतेबाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल आणि हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामुळे नागरिकांना तक्रारी नोंदवणे सोपे होईल आणि प्रशासनाला त्वरित कारवाई करता येईल..नागरिकांचा सहभागशहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी केवळ प्रशासनच नव्हे, तर नागरिकांचाही सहभाग महत्त्वाचा आहे. रस्त्यांवर कचरा टाकणे, शेण साठवणे यासारख्या गोष्टी टाळून प्रत्येकाने स्वच्छतेची जबाबदारी स्वीकारावी, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. स्थानिक नागरिकांनीही स्वच्छता राखण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.पुण्यातील हडपसर येथील या घटनेने स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे. न्यायालयाच्या दंडात्मक कारवाईमुळे दूधविक्रेत्यांना आपल्या चुकीची जाणीव झाली असून, इतरांनाही यातून बोध घेण्याची गरज आहे. पुणे महापालिकेची ही कारवाई स्वच्छ आणि निरोगी शहराच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे..Pune News : गणेशोत्सवात गुन्हेगारीला ‘नो एन्ट्री’ ! पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांचा सराईत गुन्हेगारांना इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.