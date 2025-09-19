पुणे

Pune Water Crisis : ऐन पावसाळ्यात गावे तहानलेली, हडपसर परिसरातील बिकट स्थिती; दिवसात १५ मिनिटेच पाणी

Hadapsar Water Problem : हडपसर, महंमदवाडी, केशवनगर परिसरात धरणात पाणी असूनही नियमित पुरवठा न झाल्याने नागरिक पाणीटंचाईने हैराण झाले आहेत.
Pune Water Crisis

Pune Water Shortage

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्यामध्ये असणाऱ्या असंख्य त्रुटी, अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा होण्यास येणाऱ्या अडचणी, अशा अनेक कारणांमुळे हडपसर व परिसरातील महंमदवाडी, केशवनगर व इतर गावांमध्ये पाणी समस्या गंभीर आहे. धरणात मुबलक पाणीसाठा असतानाही पाणी मिळत नसल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाकडून संबंधित परिसराला नियमित व पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी किरकोळ स्वरूपाच्या उपाययोजना सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

Loading content, please wait...
pune
water
pmc
Water Management

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com