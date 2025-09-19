Hadapsar Rain : हडपसरमध्ये मुसळधार पावसाने वाहतूक ठप्प; नोकरदार आणि विद्यार्थ्यांची कसरत

हडपसर : परिसरामध्ये आज दुपारी तीन वाजल्यापासून सुरू झालेल्या मुसळधार पावसाने हडपसरकरांची दाणादाण उडवली. कामावरून घरी परतणारे नोकरदार, तसेच शाळकरी विद्यार्थ्यांना यामुळे मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. ठिकठिकाणच्या रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये पाणी साचले होते. त्यातून मार्ग काढताना वाहनचालकांना व पादचाऱ्यांनाही मोठी कसरत करावी लागली. .या परिसरात आज दुपारी तीन वाजल्यापासूनच मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. सुमारे पाच ते सहा तास पडणाऱ्या पावसामुळे अनेकांना कार्यालयात व घरात अडकून पडावे लागले. पावसामुळे सोलापूर महामार्गावरील वाहतूक मंदावली होती..Pune News : ज्ञानराधा मल्टिस्टेट गैरव्यवहारप्रकरणी दोघींना अटक; ‘सीआयडी’च्या पुण्यामधील छाप्यात दागिन्यांसह दोन कोटींचा मुद्देमाल जप्त.त्यामुळे प्रवाशांना ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागले. ससाणेनगर, मांजरी, माळवाडी, साडेसतरानळी, हांडेवाडी रस्ता, महंमदवाडी रस्ता, कृष्णानगर, सय्यदनगर व अंतर्गत रस्त्यांवर पाणी साचले होते..काही ठिकाणी वाहने बंद पडल्यामुळे वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला होता. दुचाकीचालकांची यामध्ये मोठी फरपट झाली. बसथांबे, एसटी तांबे व रिक्षा थांब्यांवरील प्रवाशांना पावसात प्रतीक्षा करावी लागली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.