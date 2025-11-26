Hadapsar Robbery : 'अपघाताचे नाटक' करून ट्रकचालकाला लुटले; हडपसरच्या मगरपट्ट्यातील घटनेत तीन चोरट्यांना पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

पुणे : अपघात झाल्याची बतावणी करून चोरट्यांनी ट्रकचालकाला धमकावून लुटल्याची घटना सोमवारी (ता. २४) मध्यरात्री हडपसरमधील मगरपट्टा परिसरात घडली. चालकाला लुटणाऱ्या चोरट्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे..याप्रकरणी चोरटे इरफान इस्माईल सय्यद (वय ३३, रा. कामठे वस्ती, माळवाडी, हडपसर), शाहरुख आसिफ मणियार (वय ३३, रा. सय्यदनगर, हडपसर) आणि शुभम विजयशंकर तिवारी (वय २७, रा. हिंगणे मळा, हडपसर) यांना अटक झाली..Yeola Crime : निवडणूक काळात 'दारू'बंदी! येवल्यात ₹१५ लाखांचा अवैध मद्यसाठा जप्त; पाच आरोपींना अटक.याबाबत ट्रकचालक साधुराम दिगंबर मुळे (वय ३३, रा. सलगरा दिवटी, ता. तुळजापूर, सोलापूर) यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. ट्रकचालक मुळे सोमवारी मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास मगरपट्टा रस्त्यावरून निघाले होते. त्यावेळी आरोपी सय्यद आणि साथीदार तेथे आले. त्यांनी ट्रक अडवला आणि अपघात झाल्याची बतावणी केली..Latest Marathi Breaking News: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.मुळे यांच्याबरोबर असलेल्या मामेभावाला आरोपींनी शिवीगाळ करून मारहाण केली. त्यानंतर आरोपींनी मुळे यांच्या खिशातून पाच हजारांची रोकड काढून घेतली. या घटनेनंतर घाबरलेल्या मुळे यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.