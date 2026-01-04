Pune : अजितदादांच्या उमेदवाराकडून त्रास, सुसाइड नोटमध्ये नाव लिहून पुण्यात एकानं संपवलं आयुष्य

पुण्यात एका ५६ वर्षीय व्यक्तीनं आत्महत्या केल्याची घटना घडलीय. ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत एका उमेदवारावरच आरोप करत व्यक्तीनं आयुष्य संपवल्यानं खळबळ उडालीय. हडपसरमध्ये एक उमेदवार त्रास देत असल्याचा आरोप आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीनं सुसाइड नोटमध्ये केलाय. लष्कर भागात त्यांच्या ऑफिसमध्येच गळफास घेत आयुष्य संपवलं असून या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, हडपसरमधील सादिक उर्फ बाबू कपूर यांचं लष्कर परिसरात ऑफिस आहे. या ऑफिसमध्येत सादिक कपूर यांनी गळफास घेत आत्महत्या केलीय. एका पक्षाचा उमेदवार त्रास देत असल्याचं त्यांनी हातावर आणि कागदावर लिहिलेल्या सुसाइड नोटमध्ये म्हटलं आहे. या सुसाइड नोटमध्ये अनेकांची नावं आहेत..Mumbai : महापौर महायुतीचा हिंदू आणि मराठी माणूसच होणार; फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं, मुंबई नव्यानं घडवण्याचं आश्वासन.सादिक कपूर यांच्या सुसाइड नोटमध्ये अजित पवार यांच्याच एका उमेदवाराचं नाव आहे. राष्ट्रवादीचे हडपसरमधील उमेदवार फारूख शेख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. सादिक यांचा सय्यद नगर भागातल्या पाच गुंठे जमिनीवरून वाद सुरू होता. त्यातून ही आत्महत्या झाली असल्याची माहिती समोर येतेय. सादिक यांच्यावर यापूर्वी मकोका कायद्यांतर्गत कारवाई झाली असल्याचंही सांगण्यात येतंय..राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या मुलावर गुन्हा दाखल पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराच्या मुलाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. निवडणूक प्रचारावेळी आचारसंहितेचा भंग केल्या प्रकरणी हा गुन्हा नोंदवला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार बाबुराव चांदेरे यांच्या मुलाने पैसे वाटल्याचा आरोप आहे. प्रभाग ९ मध्ये पैसे वाटल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. पुण्यातील प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये मध्यरात्री मोठा ड्रामा झाला. मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी पैसे वाटण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. या प्रकरणी बाणेर पोलीस ठाण्यात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या मुलावर गुन्हा दाखल झाला आहे. बाबुराव चांदेरे यांनी प्रभागात पैसे वाटल्याचा आरोप अनेक राजकीय पक्षांकडून करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.