Pune : अजितदादांच्या उमेदवाराकडून त्रास, सुसाइड नोटमध्ये नाव लिहून पुण्यात एकानं संपवलं आयुष्य

Pune Crime News : पुण्यात हडपसरमधील एका ५६ वर्षीय व्यक्तीनं गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडलीय. त्या व्यक्तीने हातावर आणि कागदावर लिहिलेल्या सुसाइड नोटमध्ये अनेकांची नावं आहेत.
सूरज यादव
पुण्यात एका ५६ वर्षीय व्यक्तीनं आत्महत्या केल्याची घटना घडलीय. ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत एका उमेदवारावरच आरोप करत व्यक्तीनं आयुष्य संपवल्यानं खळबळ उडालीय. हडपसरमध्ये एक उमेदवार त्रास देत असल्याचा आरोप आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीनं सुसाइड नोटमध्ये केलाय. लष्कर भागात त्यांच्या ऑफिसमध्येच गळफास घेत आयुष्य संपवलं असून या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.

