Pune Railway: उत्तर भारतात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! हडपसर-मुझफ्फरपूर रेल्वेला मुदतवाढ; डब्यांच्या रचनेतही बदल, २० जादा फेऱ्यांचे नियोजन

पुणे : उत्तर भारतात जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वे प्रशासनाने तीन गाड्यांना मुदतवाढ दिली आहे. यात हडपसर-मुझफ्फरपूर-हडपसर या विशेष रेल्वेचा समावेश आहे. या गाडीच्या २० जादा फेऱ्या होणार असून गाडीच्या डब्यांच्या रचनेतही बदल करण्यात आला आहे. यामुळे प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.हडपसर-मुझफ्फरपूर एक्स्प्रेस (०५५९०)दर गुरुवारी धावणारी ही साप्ताहिक विशेष गाडी पूर्वी १६ जुलै २०२६ पर्यंतच धावणार होती. मात्र, आता या गाडीला मुदतवाढ देण्यात आली असून ती २४ सप्टेंबर २०२६ ते २६ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत चालवली जाईल. या विस्तारित कालावधीत गाडीच्या एकूण १० फेऱ्या होतील..मुझफ्फरपूर-हडपसर एक्स्प्रेस (०५५८९)दर मंगळवारी धावणारी ही साप्ताहिक विशेष गाडी पूर्वी १४ जुलै २०२६ पर्यंत अधिसूचित केली होती. आता मुदतवाढ मिळाली असून, ती २२ सप्टेंबर २०२६ ते २४ नोव्हेंबर २०२६ या दरम्यान धावणार आहे. एकूण १० फेऱ्या होतील..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...अशी असेल रचना१ फर्स्ट एसी कम २-टायर८ एसी ३-टायर१ एसी ३-टायर इकॉनॉमी८ स्लीपर क्लास२ सामान्य द्वितीय श्रेणी (जनरल डबे)१ सेकंड सिटिंग कम गार्ड ब्रेक व्हॅन१ जनरेटर कारएकूण २२ डबे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.