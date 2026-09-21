पुणे

Pune Railway: उत्तर भारतात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! हडपसर-मुझफ्फरपूर रेल्वेला मुदतवाढ; डब्यांच्या रचनेतही बदल, २० जादा फेऱ्यांचे नियोजन

Hadapsar Muzaffarpur Train Extended With 20 Extra Trips: उत्तर भारतात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी दिलासा; हडपसर-मुझफ्फरपूर विशेष गाडीला नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ, २० जादा फेऱ्यांसह डब्यांची नव्याने रचना
North India Rail Travel Gets Relief As Hadapsar Muzaffarpur Special Train Receives Extension And 20 Extra Trips

North India Rail Travel Gets Relief As Hadapsar Muzaffarpur Special Train Receives Extension And 20 Extra Trips

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : उत्तर भारतात जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वे प्रशासनाने तीन गाड्यांना मुदतवाढ दिली आहे. यात हडपसर-मुझफ्फरपूर-हडपसर या विशेष रेल्वेचा समावेश आहे. या गाडीच्या २० जादा फेऱ्या होणार असून गाडीच्या डब्यांच्या रचनेतही बदल करण्यात आला आहे. यामुळे प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे.

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