Hadapsar Palkhi Sohala : पालखी सोहळ्याच्या स्वागतासाठी हडपसर-मांजरी परिसर सज्ज; सासवड-सोलापूर मार्गावर कडक नियोजन, पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त

हडपसर (पुणे) : संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज व जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराज असा दोन्ही संतांचा पालखी सोहळा शनिवारी (ता. ११) हडपसर येथून पंढरपूरकडे मार्गस्थ होत आहे. हा सोहळा शहरातून ग्रामीण हद्दीत प्रवेश करणार असल्याने याठिकाणी दर्शन घेवून निरोप देण्यासाठी शहर व परिसरातून मोठ्याप्रमाणात भाविक येत (Sant Dnyaneshwar Maharaj Palkhi departure from Hadapsar) आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिका व पोलिस प्रशासनाकडून विशेष तयारी करण्यात आली आहे. भाविकांना अधिकाधिक सुरक्षित, स्वच्छ वातावरणात व सुलभपणे दर्शन मिळून प्रस्थान सोहळ्याचा आनंद घेता यावा यादृष्टीने नियोजनबध्द व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न येथे करण्यात आला आहे. .संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा गाडीतळ येथून सासवड रस्त्याने तर, जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा सोलापूर रस्त्याने पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवणार आहे. त्यामुळे हडपसरसह या दोन्हीही मार्गावर पालिका व पोलीस प्रशासनासह नागरिक, विविध संस्था, मंडळे, आस्थापना व राजकीय पक्षांकडून देण्यात येणाऱ्या सेवांचे नियोजने करण्यात आले आहे..पुणे-सोलापूर या श्री संत तुकाराम महाराज व पुणे-सासवड या श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी विसावास्थळी रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. भाविकांना सुलभ दर्शन घेता यावे म्हणून गाडीतळ बसथांब्याच्या प्रांगणात श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी उतरविण्यात येत आहे. प्रशासनाकडून येणाऱ्या भाविकांसह वारकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या सेवा, सुविधा व सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत..Konkan Rock Art : कोकणचा अमूल्य ठेवा चिरेखाणींच्या विळख्यात! हजारो वर्षांच्या कातळशिल्पांचे अस्तित्व धोक्यात, 30 पैकी उरली फक्त 5 शिल्पे; प्रशासनाचे दुर्लक्ष.पालिकेकडून येथील सोलापूर व सासवड मार्गावरील प्रत्येकी दोन अशा चारही विसावा स्थळांची डागडुजी, रंगरंगोटी, दिवाबत्ती व सुशोभीकरण करून मंडप उभारण्यात आला आहे. वारकऱ्यांसाठी स्वच्छतागृहे, पाणी, आरोग्यसुविधा, मार्गांची डागडुजी, झाडांच्या धोकादायक फांद्यांची छाटणी, औषध फवारणी व साफसफाईची कामे केली जात आहे..पोलिस प्रशासनाकडून दोन दिवसांच्या वाहतुकीचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी महामार्गावर येणाऱ्या रस्त्यावर बॅरिअर्स लावणे, सुरक्षेच्या दृष्टीने ठिकठिकाणी वॉच टॉवर्स उभारणे, मदत कक्ष निर्माण करणे आदी व्यवस्था करण्यात आली आहे. वानवडी, काळेपडळ, कोंढवा, हडपसर, मुंढवा, मांजरी, फुरसुंगी, लोणीकाळभोर पोलिसठाण्याकडून वारंवार त्याचा आढावा घेतला जात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या जात आहेत. महाविद्यालयातील राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय सेवा योजना, सैनिक, पोलिस आकादमी, होमगार्ड, मंडळाचे कार्यकर्ते यांचीही यासाठी मदतही घेतली जात आहे. परिसरातील विविध मंडळे, संस्था, संघटना, आस्थापना व राजकीय पक्षांच्या वतीने अन्नदान, गरजेच्या वस्तू, आरोग्य सुविधा पुरविण्याचे नियोजन केले आहे..FDA Action in Sangli : तुकाराम मुंढेंचा दणका! सांगलीकरांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या 27 हॉटेल्सना बजावल्या नोटिसा; 3 हॉटेल, एका बेकरीचा परवाना निलंबित."गेली काही दिवसांपासून पालखी सोहळ्याला सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने नियोजन चालू आहे. त्यानुसार चारही विसावा स्थळावर मंडप उभारणी, रंगरंगोटी केली आहे. याशिवाय प्रत्येकी दोन हिरकणी, वैद्यकीय व स्वागत कक्ष सुरू करण्यात आले आहे. पालिकेचे दवाखाने, फिरती शौचालये, कचरापेट्या, घंटागाड्या, पाण्याचे टँकर आदी सुविधांचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी ठिकठिकाणी आरोग्य निरीक्षक, मुकादम व सेवक तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे हा सोहळा अधिकाधिक सुरक्षितपणे शहराबाहेर जाण्यास मदत होणार आहे."-कुणाल धुमाळ, सहाय्यक आयुक्त, हडपसर-मांजरी क्षेत्रीय कार्यालय."पालखी सोहळा प्रस्थानाच्या पार्श्वभूमीवर गेली पंधरा दिवसांपासून सोहळ्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. हद्दीतील मार्गाची पाहणी करून आवश्यक तेथे सुरक्षा देण्यात आली आहे. वॉच टॉवरची व्यवस्था, छेडछाड करणारे, साखळी चोर व भुरट्या चोरांच्या बंदोबस्तासाठी साध्या गणवेशातील पोलिसांचे पथक नेमण्यात आले आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही, यादृष्टीने बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. भाविकांच्या मदतीसाठी मदतकेंद्र निर्माण करण्यात आली आहेत. तात्काळ मदतीसाठी नागरिकांनी ०२०-२६९९६५७७ तसेच टोल फ्री क्रमांक ११२ तर महिलांनी १०९० या क्रमांकावर संपर्क साधावा.'-जीवन बोनीवाल, पोलिस उपयुक्त, परिमंडल ६, पुणे.Koyna Dam Update : महाबळेश्वर, नवजा, कोयनानगरला पावसाचा जोर ओसरला; कोयना धरणात तब्बल 51.71 टीएमसी साठा, किती क्युसेक पाण्याची आवक सुरू?.पालिका प्रशासनाकडून अशी आहे व्यवस्था :विसावा स्थळ सुशोभीकरण - ४हिरकणी कक्ष - ४वैद्यकीय पथके - ७दवाखाने - १फिरती शौचालये - ३२४कचरापेटी - १०घंटागाड्या - ३०आरोग्य निरीक्षक - ७मोकादम व सेवक - ८२४असा आहे पोलिस बंदोबस्त :वरिष्ठ अधिकारी - १७पोलिस निरीक्षक - ४०सहाय्यक व उपनिरीक्षक - १४३अंमलदार - १४५८होमगार्ड - ३००एनसीसी - ५०एनएसएस, पोलिसमित्र व स्वयंसेवक - ३५०वॉच टॉवर्स - २३ड्रोन - ४मदतकेंद्रे - १४हिरकणी कक्ष - १.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.