Pune News: चारचाकीसाठी पाच लाखांचा तगादा; चार महिन्यांतच नवविवाहित आयटी इंजिनिअरने जीवन संपवलं

-कृष्णकांत कोबल हडपसर : चारचाकी गाडी घेण्यासाठी माहेरकडून पाच लाख रुपये आणावेत, अशी मागणी करीत छळ केल्याने अवघे चार महिन्यापूर्वी लग्न झालेल्या आयटी इंजिनियर विवाहितेने राहत्या घरी पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. गुरुवारी (ता.२४) रात्री ही घटना घडली. वैष्णवी ओंकार गिसरे (वय २३, रा. वृंदावन सोसायटी, वडाचीवाडी, पुणे) असे या महिलेचे नाव असून तिचे वडील प्रवीण रघुनाथ जरांडे (वय ५१, या. कोडीत खुर्द, ता. पुरंदर, जि. पुणे) यांनी काळेपडळ पोलीस ठाण्यात तिचे पती व सासू-सासर्यांच्या विरोधात फिर्याद दिली आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.काळेपडळ पोलिसांनी जरांडे यांच्या फिर्यादीनुसार वैष्णवीचा पती ओंकार संजय गिसरे (वय २८), सासरे संजय महादेव गिसरे (वय ४९) व सासू रुपाली संजय गिसरे (वय ४२) सर्व रा. वृंदावन सोसायटी, वडाचीवाडी, पुणे) यांच्यावर हुंडा प्रतिबंधक कायदा व आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वैष्णवीचा विवाह ९ मे २०२६ रोजी ओंकार गिसरे याच्याशी झाला होता. विवाहावेळी माहेरच्यांनी सुमारे ४५ लाख रुपये खर्च करून १० तोळे सोने दिले होते. त्यानंतरही चारचाकी वाहन खरेदीसाठी पाच लाख रुपयांची मागणी मागणी केली जात होती. त्यासाठी वैष्णवी चा मानसिक छळ केला जात असल्याचा आरोप तिच्या माहेरच्यांनी केला आहे..विवाहानंतर वैष्णवी काही काळ सासरी राहिली. त्यानंतर नोकरीनिमित्त ती बंगळुरू येथे गेली होती. जूनअखेरीस ती पुन्हा पुण्यात सासरी आली होती. घरूनच ती कंपनीचे काम करीत होती. या काळात पती, सासू आणि सासऱ्यांकडून वारंवार मानसिक व शारीरिक त्रास दिला जात असल्याने तिने आत्महत्या केल्याचा आरोप तिच्या वडिलांनी केला आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ... २४ सप्टेंबर रोजी रात्री वैष्णवीने आईशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून सासरी होत असलेल्या त्रासाबाबत सांगितले होते. त्याच रात्री साडेअकराच्या सुमारास तिच्या पतीनेही माहेरच्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला होता. असा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यानंतर वैष्णवीशी संपर्क होऊ न शकल्याने तिचे आई-वडील पुण्यात आले असता घटना समोर आली. पोलिस उपनिरीक्षक संदीप राऊत पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.