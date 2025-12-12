पुणे

Hadapsar Accident : पुणे–सोलापूर महामार्गावर भरधाव वाहनाची धडक; दोन वेगवेगळ्या अपघातांत दोन बळी

Pune Solapur Highway : हडपसरमध्ये दोन वेगवेगळ्या अपघातांत दोन तरुणांचा मृत्यू झाला असून दोन्ही अपघातांनंतर चालक पसार झाले आहेत. पोलिसांनी फरार वाहनचालकांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : हडपसर परिसरात वाहनचालकांच्या बेफिकीरपणामुळे दोन वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. साडेसतरानळी रस्त्यावर पादचारी तरुणाला मोटारीने चिरडले, तर पुणे-सोलापूर महामार्गावरील उड्डाणपुलावर भरधाव वाहनाने दुचाकीस्वाराला धडक दिली. अपघातांनंतर वाहनचालक पसार झाले असून, पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू आहे.

