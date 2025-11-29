पुणे

Hadapsar News : ससाणेनगर कालव्यावरील पूल ३ महिने रखडला; धोकादायक प्रवासामुळे नागरिक त्रस्त!

Sasanenagar Infrastructure Issue : ससाणेनगर कालव्यावरील पूल तीन महिन्यांपासून धोकादायक अवस्थेत असून दुरुस्ती न झाल्याने नागरिकांना जोखीम पत्करून प्रवास करावा लागत आहे. पर्यायी मार्ग नसल्याने वाहतूक कोंडीही प्रचंड वाढली आहे.
हडपसर : ससाणेनगर रस्त्याच्या नव्या कालव्यावरील पूल धोकादायक झाल्याचे उघड होवून तीन महिने उलटून गेले आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून महानगरपालिकेने पुलावरील काही भागावर पत्रे लावून वाहतूक एकेरी केली आहे. मात्र, पुलाच्या दुरूस्तीच्या कामाला अद्यापही सुरुवात झाली नसल्याने प्रवाशांना धोकादायकपणे प्रवास करावा लागण्यासह वाहतूक कोंडीलाही सामोरे जावे लागत आहे. येथील नव्या मुठा कालव्यावरील पुलाचा एक खांब ढासळला आहे. त्यामुळे हा पूल वाहतुकीला धोकादायक झाला आहे. हा धोका लक्षात घेवून पालिकेने तकलादू झालेल्या खांबावरील रस्त्याच्या भागात पत्रे लावून रस्त्यावरील भागात वाहतुकीला वळण दिले आहे.

