Hadapsar Station: हडपसर स्थानकात चौथ्या फलाटाला मंजुरी; प्रवाशांची सोय, विस्तार झाल्याने रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढणार

पुणे : 'सॅटेलाइट टर्मिनल' म्हणून विकसित होत असलेल्या हडपसर स्थानकाचा आता विस्तार होत आहे. हडपसर स्थानकावर चौथ्या फलाटाला रेल्वे बोर्डाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. येत्या काही महिन्यांत फलाटाच्या बांधकामाला प्रत्यक्षात सुरुवात होईल..रेल्वे बोर्डाने सध्या १४ डबे बसतील एवढ्या ४०० मीटरच्या फलाटाला मंजुरी दिली आहे. मात्र, रेल्वे प्रशासन २४ डबे सामावतील अशा ६५० मीटर लांबीच्या फलाटासाठी प्रयत्नशील आहे. तसा प्रस्तावही दिला आहे..रेल्वे बोर्ड यासाठी सकारात्मक असून, मंजुरी मिळालेल्या फलाटाच्या विस्तारीकरणाला देखील लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. परिणामी २४ डबे सामावतील असा ६५० मीटर लांबीचा फलाट लवकरच हडपसर स्थानकावर तयार होईल..पुणे स्थानकावरचा ताण कमी करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने हडपसर स्थानक 'सॅटेलाइट टर्मिनल' म्हणून विकसित केले. सुमारे १०० कोटींचा खर्च करून टर्मिनलचा विकास केला. मात्र स्थानकाचा विस्तार झाला नाही. आता पहिल्यादांच स्थानकाचा विस्तार होत आहे. सध्या हडपसर स्थानकावर तीन फलाट असून, यात आता एका नव्या फलाटाची भर पडत आहे. नवीन फलाट झाल्याने हडपसरहून सुटणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या संख्येत वाढ होईल. याचा थेट फायदा प्रवाशांना होणार आहे..फलाट तीनच्या बाजूला नवीन फलाट : हडपसर स्थानकावर सध्या तीन फलाट आहे. तिसऱ्या क्रमांकाच्या फलाटाच्या बाजूला स्टेबलिंग लाइन (एक प्रकारची रेल्वे पार्किंगची राखीव जागा) आहे. या लाइनच्या बाजूलाच फलाट बांधले जाणार आहे. सुमारे ४०० मीटर लांबीचे हे फलाट असेल. यासाठी ७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. लवकरच या कामाची निविदा प्रसिद्ध होणार आहे. विस्तारीकरणास मंजुरी मिळावी, यासाठी पुणे विभागाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. .हडपसर स्थानक सध्या १४ डेमूला थांबा १० मेल एक्स्प्रेसला थांबा दैनंदिन सुमारे चार हजार प्रवाशांची वाहतूक नवीन फलाट कार्यान्वित झाल्यावर प्रवासी रेल्वे गाडी व प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होणार.प्रवाशांना होणार फायदाहडपसर, मांजरी, वाघोली, खराडी, मगरपट्टा सिटी परिसरातील प्रवाशांना लांब पल्ल्याच्या गाड्या पकडण्यासाठी पुणे स्थानकावर जाण्याची गरज नाही.नवीन फलाट तयार झाल्यामुळे रेल्वे बोर्डाला नवीन गाड्या सुरू करणे आणि सध्याच्या गाड्यांचा थांबा हडपसरला देणे तांत्रिकदृष्ट्या सोपे होणार आहे.मोठ्या प्रमाणात आयटी कंपन्या आहेत. नोकरदार वर्गासाठी हे टर्मिनल अत्यंत सोयीचे ठरणार आहे.एक फलाट वाढल्याने दिवसभरात ३ ते ४ रेल्वे गाड्यांची सोय होईल..रेल्वे बोर्डाने हडपसर स्थानकावर चौथ्या फलाटासाठी मंजुरी दिली आहे. तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यावर याच्या कामाला सुरुवात होईल. दरम्यान, विस्तारीकरणाचाही प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाला पाठविला आहे. त्याची प्रतीक्षा आहे. - हेमंत कुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.