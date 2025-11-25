पुणे

Hadapsar Traffic: सततच्या कोंडीमुळे वाहनचालक त्रस्त; वाहतूक पोलिस विभाग, अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे हडपसरकडे दुर्लक्ष

Encroachments Cause Traffic Bottleneck in Hadapsar: हडपसर परिसरातील अरुंद रस्ते आणि अतिक्रमणांमुळे सोलापूर महामार्गावर वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. वाहनचालक त्रस्त असून वाहतूक पोलिस आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभाग दुर्लक्ष करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
हडपसर : अरुंद रस्ता आणि त्यात अतिक्रमण यामुळे रविदर्शन चौक ते शेवाळेवाडी फाटा तसेच, त्यापुढे कवडीपाट हद्दीपर्यंत सोलापूर महामार्गावर सततच्या वाहतूक कोंडीने वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. याकडे वाहतूक पोलिस विभाग आणि महापालिका अतिक्रमण निर्मूलन विभाग यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने ही समस्या दिवसेंदिवस जीवघेणी ठरत आहे.

