Hadapsar Traffic: सततच्या कोंडीमुळे वाहनचालक त्रस्त; वाहतूक पोलिस विभाग, अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे हडपसरकडे दुर्लक्ष

हडपसर : अरुंद रस्ता आणि त्यात अतिक्रमण यामुळे रविदर्शन चौक ते शेवाळेवाडी फाटा तसेच, त्यापुढे कवडीपाट हद्दीपर्यंत सोलापूर महामार्गावर सततच्या वाहतूक कोंडीने वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. याकडे वाहतूक पोलिस विभाग आणि महापालिका अतिक्रमण निर्मूलन विभाग यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने ही समस्या दिवसेंदिवस जीवघेणी ठरत आहे..सोलापूरच्या दिशेने सिरम इन्स्टिट्यूट फाटा ते फॉर्च्युन इस्टेटपर्यंत आकाशवाणी केंद्राची कुंपण भिंत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी महामार्गाचे रुंदीकरण रखडले आहे. या भिंतीला लागून फळे, टोप्या, गॉगल विक्रेत्यांची वाहने अतिक्रमण करून उभी असतात. वाहनांमधील काही साहित्य मांडून विक्री केली जातात. या ठिकाणी ग्राहक आणि त्यांची वाहने रस्त्यावरच उभी केली जातात. त्यामुळे अरुंद असलेला महामार्ग आणखीनच अरुंद होत आहे..Chikhali Traffic : जीवघेण्या अपघातानंतरही चालकांचा बेशिस्तपणा, चिखलीमधील वाहतूक कोंडी; पोलिसांकडून ठोस कारवाईचा अभाव.मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राजवळील कुंपण भिंतीशेजारीही हेच चित्र पाहावयास मिळते. त्यापुढे कुमार मेडोज, ऑक्सिजन व्हॅली, रवी गार्डन, रुकारी पंपाशेजारील दोन्ही बाजू ते पुढे शेवाळेवाडी फाटा, त्यापुढे कृषी विद्यालय व ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, त्याही पुढे भापकरमळा फाटा ते थेट कवडीपाट हद्दीपर्यंत अतिक्रमण झाले आहे..सोलापूरकडून शहराच्या दिशेने येणाऱ्या मार्गावरही शेवाळेवाडी बसडेपो व अण्णासाहेब मगर विभागीय बाजार समिती परिसरात पथारी व्यावसायिकांनी बस्तान मांडले आहे. सकाळी व दुपारच्या वेळी या मार्गावर प्रवाशांना कायम वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते; तर दुपारपासून रात्री उशिरापर्यंत शहराकडून सोलापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या प्रवाशांना या अतिक्रमणाच्या विळख्यातून बाहेर पडताना नाकीनऊ येते. दरम्यान, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही..आयुक्तांच्या दौऱ्यात केवळ सूचनाचमहापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला थेट आयुक्तांनी सूचना देऊनही परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा दिसून येत नाही. आयुक्तांच्या दौऱ्यात केवळ धावाधाव करणाऱ्या अतिक्रमण विभागाने पुन्हा डोळ्यांवर पडदा ओढून घेतला आहे. पोलिसांची वाहतूक शाखाही स्थितप्रज्ञ अवस्थेत गेली आहे. थेट महामार्गावरील अतिक्रमणांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी त्यांच्या दृष्टीस का येत नाही, असा सवाल प्रवाशांनी उपस्थित केला आहे..Pune Traffic Jam: हडपसर उरुळी कांचन महामार्गावर 'ट्रॅफिक जॅम'चा कहर; बेशिस्त वाहनचालकांचा अराजक कारभार!.अनेकदा सांगूनही महामार्गावर धोकादायकपणे वाहने लावली जात आहेत. त्यामुळे या वाहनधारकांना नोटीस दिली आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागालाही त्याबाबत सांगितले आहे. आता थेट अशा वाहनांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.- राजेंद्र करणकोट, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, हडपसर वाहतूक शाखा.