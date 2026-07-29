Pune Spa Raid: हडपसरमध्ये स्पाच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय; पोलिसांचा छापा, पीडित महिलेची सुटका

पुणे : हडपसर परिसरातील तुपे कॉम्प्लेक्समध्ये स्पाच्या नावाखाली चालवल्या जाणाऱ्या वेश्याव्यवसायावर काळेपडळ पोलिसांनी छापा टाकला. या कारवाईत एका पीडित महिलेची सुटका करण्यात आली. या प्रकरणी स्पा सेंटर चालकासह तिघांवर हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत सहाय्यक फौजदार राजस शेख यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, एका स्पा सेंटरमध्ये पैशांचे आमिष दाखवून महिलेकडून वेश्याव्यवसाय करून घेतला जात होता. याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर परिमंडळ सहाचे पोलिस उपायुक्त जीवन बेनिवाल यांनी कारवाईच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार काळेपडळ पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षक गिरीषा निंबाळकर यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..या प्रकरणी राजू लक्ष्मण दसरवाड, विराट सचिन खान (वय १९) आणि आयान रहमतअली खान (वय २०, रा. येरवडा) या तिघा संशयितांविरुद्ध पिटा कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास हडपसर येथील पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) नीलेश जगदाळे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.