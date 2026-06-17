पुणे

Ironman 70.3 Competition : हडपसर येथील डॉ. प्रवीण पाटील यांची आयर्नमॅनवर मोहोर

व्हिएतनाम येथे आयोजित जगप्रसिद्ध आयर्नमॅन ७०.३ स्पर्धेत हडपसर येथील क्रीडा फिजिओथेरपिस्ट डॉ. प्रवीण पाटील यांनी यशस्वी कामगिरी करत आयर्नमॅन होण्याचा बहुमान मिळवला.
Hadapsars Dr Pravin Patil Earns Prestigious Ironman

Hadapsars Dr Pravin Patil Earns Prestigious Ironman

sakal

कृष्णकांत कोबल
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हडपसर - व्हिएतनाम येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जगप्रसिद्ध आयर्नमॅन ७०.३ स्पर्धेत हडपसर येथील क्रीडा फिजिओथेरपिस्ट डॉ. प्रवीण पाटील यांनी यशस्वी कामगिरी करत आयर्नमॅन होण्याचा बहुमान मिळवला आहे. साडेआठ तासांच्या निर्धारित वेळेसाठी असलेली ही स्पर्धा सात तास पस्तीस मिनिटांत पूर्ण करून त्यांनी आपल्या विजयाची मोहोर उमटवली.

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