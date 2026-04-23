Pune Weather: वैशाखाच्या वणव्यात गारांचा पाऊस; उष्णतेच्या झळांनी त्रस्त झालेल्या पुणेकरांनी अनुभवला निसर्गाचा दुहेरी खेळ..

पुणे : वैशाखाच्या कडक उन्हाने होरपळलेल्या पुण्यात बुधवारी निसर्गाने अक्षरशः अनपेक्षित कलाटणी घेतली. एका बाजूला तापलेल्या उन्हाचा प्रखर तडाखा अंगावर येत असताना, दुसऱ्या बाजूला शहराच्या काही भागांत गारांच्या पावसाने अल्हाददायक गारव्याचा अनुभव पुणेकरांना दिला. उष्णतेच्या झळांनी त्रस्त झालेल्या पुणेकरांनी निसर्गाच्या या दुहेरी खेळाची अनुभूती घेतली..दिवसभर कमाल तापमानाने ३९ अंश सेल्सिअसपर्यंतचा उच्चांक गाठल्याने शहरात वैशाख वणव्याची तीव्रता प्रकर्षाने जाणवत होती. रस्ते दिवसभर तापल्याने धगधगत होते, तर उकाड्याने नागरिक हैराण होऊन सावलीचा आसरा शोधत होते. अंगाची लाही लाही होत असतानाच सायंकाळच्या सुमारास वातावरणाने अचानक वेगळे रूप घेतले. आकाशात काळ्या ढगांची गर्दी जमली व ढगांचा गडगडाट सुरू झाला आणि क्षणार्धात पावसाचे टपोरे थेंब मातीमध्ये एकरूप झाले. शहराच्या काही भागांत जोरदार सरींसह गारांच्या पावसाने हजेरी लावली, तर मध्यवर्ती भागात आणि पेठांमध्ये पावसाने नाममात्र हजेरी लावली..मॉन्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावल्याने नागरिकांना उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळाला. काही मिनिटे गारांचा पाऊस कोसळल्याने रस्त्यांवर पांढऱ्या गारांचा सडा पडल्याचे चित्र पहायला मिळाले, तर काही ठिकाणी पावसाच्या काही थेंबांनी आपली उपस्थिती दर्शवली..आकाश निरभ्र राहीलपुण्यात बुधवारी सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहिले. काही भागांत हलक्या स्वरूपाचा पाऊस झाला, तर पुणे आणि परिसरात गुरुवार (ता. २३) ते रविवार (ता. २६) दरम्यान आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील. दुपारी आणि सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. सोमवारपासून (ता. २७) मात्र आकाश प्रामुख्याने निरभ्र राहील, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे. शुक्रवारी (ता. २४) आणि शनिवारी (ता. २५) पुणे, पाषाण, लोहगाव, मगरपट्टा, कोरेगाव पार्क येथील कमाल तापमानाचा पारा चाळिशी ओलांडण्याची शक्यता आहे..पिंपरी चिंचवडमध्ये पावसाची हजेरीपिंपरी ः पिंपरी चिंचवड शहरात बुधवारी (ता. २२) पावसाने हजेरी लावली. ढगांच्या गडगडाटासह सायंकाळी सहाच्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली. अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची गैरसोय झाली. पिंपरी, मोशी, चिंचवडसह काही भागांत पावसाची रिपरीप झाली. गेल्या दोन दिवसांत शहरात किमान आणि कमाल तापमानात २ ते ३ अंश सेल्सिअसने घट झाली आहे..असा झाला पाऊस...हलक्या स्वरूपाचा पाऊस : मध्यवर्ती भाग, पेठांचा परिसरगारांचा पाऊस : कोथरूड, शिवणे, उत्तमनगर, कोंढवे धावडे, खडकवासला, बालेवाडी, किरकटवाडी, नांदेड सिटी, वारजे माळवाडी, पौड रस्ता.