पुणे

Hailstorm Damage: गारपिटीमुळे फुटला आसवांचा बांध! नारायणगाव, येडगाव, वारूळवाडीत द्राक्ष, आंब्यास तडाखा; संसार पडले उघड्यावर

Farmers suffer huge losses due to hailstorm in Yedgaon: गारपिटीच्या तडाख्याने नारायणगाव, येडगाव, वारूळवाडी परिसरातील द्राक्ष, आंबा, डाळिंब, भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान; शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकटाचे ढग दाटले
Farmers in Tears as Hailstorm Damages Vineyards and Mango Orchards

Farmers in Tears as Hailstorm Damages Vineyards and Mango Orchards

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नारायणगाव: नारायणगाव, येडगाव, वारूळवाडी परिसरात मंगळवारी (ता. २) दुपारी गारपिटीसह मुसळधार वादळी पाऊस पडला. यावेळी १५ मिनिटे गारा पडल्या. गारांचा तडाखा व वादळामुळे झाडावरील आंबे खाली पडल्याने मोठे नुकसान झाले. द्राक्षाच्या कोवळ्या वेली जमिनीवर तुटून पडल्या.

Loading content, please wait...
pune
agriculture
district
hailstorm effects on farming
farmer losses onion Narayangaon