Hailstorm Damage: गारपिटीमुळे फुटला आसवांचा बांध! नारायणगाव, येडगाव, वारूळवाडीत द्राक्ष, आंब्यास तडाखा; संसार पडले उघड्यावर

नारायणगाव: नारायणगाव, येडगाव, वारूळवाडी परिसरात मंगळवारी (ता. २) दुपारी गारपिटीसह मुसळधार वादळी पाऊस पडला. यावेळी १५ मिनिटे गारा पडल्या. गारांचा तडाखा व वादळामुळे झाडावरील आंबे खाली पडल्याने मोठे नुकसान झाले. द्राक्षाच्या कोवळ्या वेली जमिनीवर तुटून पडल्या..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.शेतकऱ्यांचे डाळिंब, आंबा, टोमॅटो, शेतात झाकून ठेवलेला कांदा, उन्हाळी बाजरीसह इतर भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. पावसामुळे जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नारायणगाव धना, मेथी उपबाजार आवारात सहा महिन्यांपूर्वी उभारलेले पाच शेड जमीनदोस्त झाले. कोल्हे मळा रस्त्यावर बाभळीचे झाड पडल्याने जुन्नर ओझरकडे जाणारी वाहतूक ठप्प झाली. वीजवाहक तारा व विजेचे खांब पडल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला..वारुळवाडीत पाच मेंढ्यांचा मृत्यूवारुळवाडी येथील वेताळ बाबा मंदिराच्याजवळ तुटलेल्या वीजवाहक तारांना स्पर्श झाल्याने पाच मेंढ्या मृत झाल्या आहेत. अशी माहिती सरपंच विनायक भुजबळ यांनी दिली..वाल्ह्यात व्यापारी, शेतकऱ्यांची तारांबळवाल्हे : वाल्हे (ता. पुरंदर) परिसरात मंगळवारी (ता. २) दुपारनंतर झालेल्या वादळी वाऱ्यासह जोरदार आलेल्या पावसाने आठवडे बाजारातील व्यापारी, शेतकरी तसेच नागरिकांची तारांबळ उडाली. पावसामुळे अनेक ठिकाणी झाडे विजेच्या तारांवर पडून खांब कोसळले. त्यामुळे परिसरातील वीजपुरवठा खंडित झाला..Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.टोकावडे शिरगावात संसार उघड्यावरचास : खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यातील टोकावडे व शिरगाव परिसराला मंगळवारी (ता. २) सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने झोडपले. यामुळे सुमारे १५ ते १६ घरांचे पत्रे उडाले. भिंती कोसळल्याने अनेक कुटुंबांचे संसार उघड्यावर पडले. मात्र, सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.