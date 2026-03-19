Unseasonal Rain: अवकाळी पावसाचा पिकांना दणका! राज्यभरात फळबागांचे मोठे नुकसान; तासभर गारांचा मारा..

पुणे: राज्यात मंगळवारी (ता. १७) रात्री पूर्वमोसमी पावसाने जोरदार हजेरी लावत सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, लातूर, धाराशिव, हिंगोली आदी जिल्ह्यांना तडाखा दिला. अनेक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाल्याने काढणीच्या टप्प्यावर आलेल्या रब्बी पिकांसह फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे..गेल्या आठ दिवसांपासून हवामान विभागाने पावसाचा अंदाज वर्तविला होता. त्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकरी सावध झाले असून काढणीला आलेले पिके वेगाने काढण्यात आली होती. परंतु मागील दोन दिवसांपासून वातावरणात काहीसा बदल झाला. त्यामुळे अचानक झालेल्या बदलामुळे सांगली व मिरज परिसरात सुमारे तासभर मोठ्या प्रमाणात गारांचा मारा झाला..रस्ते, अंगणे व शेतांमध्ये गारांचा सडा पडला. द्राक्ष, आंबा, केळी या फळपिकांसह गहू, हरभरा यांसारख्या पिकांना मोठा फटका बसला. हरिपूर, अंकली, धामणी परिसरात वादळी वाऱ्यामुळे पिके आडवी झाली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात काढणीला आलेले शाळू व गहू पीक जमीनदोस्त झाले. कापून ठेवलेला गहू भिजल्याने नुकसान वाढले असून, शाळू पिकाला चाऱ्यासाठी विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे..लातूर व धाराशिव जिल्ह्यांत देवणी, उदगीर, निलंगा, लोहारा, उमरगा, तुळजापूर भागांत गारपीट झाली. गहू, ज्वारी, हरभरा, भाजीपाला व फळबागांना फटका बसला. काही ठिकाणी वीजपुरवठाही खंडित झाला. मोठ्या गारांमुळे अनेक पिके जमीनदोस्त झाली. हिंगोली जिल्ह्यात वसमत व कळमनुरी तालुक्यांत वादळी पावसाचा जोर अधिक होता. केळी, हळद, आंबा तसेच रब्बी पिकांचे नुकसान झाले. आंब्याच्या फांद्या मोडून फळगळ झाली, तर काढणी केलेली पिके भिजल्याने हानी वाढली..पूर्वमोसमी पावसाच्या या तडाख्यामुळे काढणीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांकडून तातडीने पंचनामे करून आर्थिक मदत देण्याची मागणी होत आहे. पुढील काही दिवसांतही अवकाळी पावसाची शक्यता असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत..नाशिकला झोडपलेनाशिक ः नाशिक जिल्ह्यात आज दुपारनंतर ठिकठिकाणी वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस, गारपिटीने झोडपून काढले. काढणीला आलेला गहू, कांदा तसेच भाजीपाल्याच्या पिकांचे यामुळे मोठे नुकसान झाले. या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार जवळपास एक हजार हेक्टरवरील पिकांना या अवकाळीचा फटका बसला आहे..पाऊस, गारपीट दृष्टिक्षेपातसांगली, मिरजमध्ये गारांचा माराशिरोळमध्ये शाळू, गव्हाचे नुकसानलातूर-धाराशीवमध्ये रब्बी पिके व फळबागांना फटका.हिंगोलीत केळी, हळदीचे नुकसानकाढणीच्या टप्प्यातील पिकांचे मोठे नुकसान.