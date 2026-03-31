Narayangaon Rain : गारपिटीसह झालेल्या अवकाळी पावसामुळे पिकांचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान; तातडीने पंचनामा करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

नारायणगाव - सोमवारी सायंकाळी चार ते साडेचार दरम्यान गारपिटीसह झालेल्या अवकाळी पावसाचा फटका तालुक्याच्या पश्चिम बागायती भागातील पंधरा ते वीस गावांना मोठया प्रमाणात बसला आहे. गारपिटीच्या तडाख्यामुळे कांदा, आंबा, गहू, टोमॅटो, द्राक्ष, केळी, फुल शेती या पिकांचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे..निसर्गाच्या कोपामुळे बळीराजा अडचणीत असताना शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी किमान कृषी व महसूल विभागाचे अधिकारी यांनी आज नुकसानग्रस्त भागातील पिकांची पाहणी करणे आवश्यक होते. नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करावेत. अन्यथा शिवनेरी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जुन्नर तहसील व तालुका कृषी कार्यालयासमोर जनआंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा शिवनेरी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, अध्यक्ष राजेंद्र ढोमसे यांनी दिला आहे..जुन्नर तालुक्यात सोमवारी सायंकाळी चार नंतर मेघगर्जनेसह पाऊस झाला. तालुक्याच्या पश्चिम भागातील येणेरे, वडज, सावरगाव, निमदरी, कसूर, तेजेवाडी, ओझर, शिरोली, जुन्नर परिसराला गारपीटीच्या तडाख्याने अक्षरशा झोडपून काढले.गाराच्या तडाख्याने पिकावरील पीक संरक्षक आच्छादन व मल्चिंग चे कागद फाटले. झाडाला लागलेले आंबे, टोमॅटोच्या फळांना जखमा झाल्या. शेतात काढून ठेवलेला कांदा भिजल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. उन्हाळी बाजरीची पिके भुईसपाट झाली आहे. काढणी सुरू असलेल्या टोमॅटो, कांदा, फुलशेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..टोमॅटो, कांदा व भाजीपाला पिकांना बाजारभाव नाही. शेतकरी अडचणीत असताना अचानक झालेल्या गारपिटीमुळे रकमेत असलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी उध्वस्त झाला असल्याची भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. याबाबत शिवनेरी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ढोमसे म्हणाले नुकसानग्रस्त भागाला आज तालुक्याचे तहसीलदार, कृषी अधिकारी यांनी भेट देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आवश्यकता होती.मात्र कोणताही अधिकारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर आला नाही. जिल्हाधिकारी यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करावी. शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करावेत. अन्यथा जन आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा ढोमसे यांनी दिला आहे..बाळासाहेब सिरसट (तहसीलदार) -नुकसानीचे पंचनामे करावेत याबाबत अद्याप आदेश प्राप्त झाले नाहीत. मात्र नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करावी. अशी सूचना मांडलाधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी व कृषी अधिकारी यांना दिली आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी सुद्धा आपल्या भागातील मंडलाधिकारी,कृषी अधिकारी यांना पिकांच्या नुकसानीची माहिती द्यावी.