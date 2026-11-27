पुणे - बुधवार पेठ परिसरातील मिठाई व्यावसायिकांवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) शुक्रवारी (ता. २७) जोरदार कारवाई केली. अस्वच्छता आणि विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या आठ व्यावसायिकांची तपासणी करून ५१२.१ किलो मिठाई जप्त केली. सुमारे २ लाख ८८ हजार २०० रुपये किमतीचा हा साठा नाशवंत असल्याने जागेवरच नष्ट करण्यात आला..‘एफडीए’च्या परिमंडळ-०६ व ०८ च्या पथकांनी ही मोहीम राबवली. यामध्ये बुधवार पेठ परिसरातील मे. श्रीमंत पेढेवाले, मे. श्री मंगल मूर्ती, मे. मंगलमूर्ती पेढे, मे. धारवाडी पेढे स्वीट्स अँड स्नॅक्स, मे. जय गणेश स्वीट सेंटर, मे. अथर्व स्वीट सेंटर, मे. हर्षवर्धन मिठाई उत्पादन केंद्र आणि मे. श्री कृपा दुग्धालय या व्यावसायिकांची तपासणी करण्यात आली. तर, मे. श्री मंगल मूर्ती आणि मे. हर्षवर्धन मिठाई उत्पादन केंद्र हे विनापरवाना सुरू असल्याचे आढळल्याने मंगल मूर्तीला व्यवसाय बंदची नोटीस बजावण्यात आली..या कारवाईत मोतीचूर लाडू, खव्याचे मोदक, बेसन लाडू आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे एकूण १७ नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले आहेत. श्रीमंत पेढेवाले येथून २१५ किलो, तर श्री मंगल मूर्ती येथून १९५ किलो मिठाई नष्ट करण्यात आली. हर्षवर्धन मिठाई उत्पादन केंद्रावर नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय कार्यरत असल्याप्रकरणी ३० नोव्हेंबर रोजी तडजोड अर्ज दाखल केला जाणार आहे..सह आयुक्त (अन्न) श्रीकांत करकळे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई झाली. यामध्ये सह आयुक्त (दक्षता) प्रीती टिपरे, सहायक आयुक्त ना.रा.सरकटे, सय्यद इम्रान हश्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी एस. एस. हाके, पी. पी. गुंजाळ, पी. के. बागडे, प्रशांत गुंजाळ, पी. जे. राजगोळकर, एस. आर. घोडके आणि आर. एस. मते सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.