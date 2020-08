भीमा खोऱ्यातील निम्मी धरणे काठोकाठ; वाचा कोणत्या धरणात किती आहे पाणीसाठा?

पुणे : भीमा खोऱ्यातील 26 धरणांपैकी निम्मी 13 धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली आहेत. नऊ धरणांमध्ये 90 टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा तर, उर्वरित चार धरणांमध्ये 40 ते 80 टक्के पाणीसाठा झाला आहे. करु का अजितदादांना फोन; प्रशासकीय यंत्रणेवर कमालीचा ताण भीमा खोऱ्यातील धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात ऑगस्ट महिन्यात समाधानकारक पाऊस झाला. त्यामुळे बहुतांश धरणांमधील उपयुक्त पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे. खडकवासला धरणातून सध्या 11 हजार 704 क्‍युसेक आणि उजवा मुठा कालव्यातून एक हजार 54 क्‍युसेकने विसर्ग सुरू आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात आत्तापर्यंत खडकवासला प्रकल्पातून मुठा नदीत 9.95 टीएमसी पाणी सोडण्यात आले आहे. शंभर टक्के भरलेली धरणे (पाणीसाठा टीएमसीमध्ये) : वरसगाव 12.82

पानशेत 10.65

खडकवासला 1.97

कळमोडी 1.51

चासकमान 7.57

आंद्रा 2.92

मुळशी 18.46

गुंजवणी 3.69

नीरा देवघर 11.73

भाटघर 23.50

वीर 9.41

नाझरे 0.59

पवना 8.50 भरण्याच्या मार्गावर असलेली धरणे, पाणीसाठा टीएमसीमध्ये (कंसात टक्केवारी) :

उजनी 52.75 (98.45)

टेमघर 3.44 (92.84)

भामा आसखेड 6.90 (90)

डिंभे 12.13 (97.11)

घोड 4.55 (93.33)

वडज 1.15 (97.98)

वडिवळे 0.99 (92.14)

कासारसाई 0.56 (98.69)

येडगाव 1.74 (90) उर्वरित धरणातील साठा :

पिंपळगाव जोगे 1.48 (38)

माणिकडोह 4.19 (41)

विसापूर 0.52 (58)

चिल्हेवाडी 0.63 (79) धरण क्षेत्रात पाऊस :

टेमघर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये काल रात्रीतून 37 मिलिमीटर पाऊस झाला. वरसगाव 41 मिमी, पानशेत 48 मिमी आणि खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात 11 मिमी पावसाची नोंद झाली.



