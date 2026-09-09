पुणे

Water Supply : अर्ध्या पुण्याचा पाणीपुरवठा उद्या राहणार बंद

तातडीच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांसाठी जवळपास अर्ध्या पुणे शहराचा पाणीपुरवठा गुरुवारी (ता. १०) असणार बंद.
water supply close

water supply close

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रांतर्गत येणाऱ्या विविध जलकेंद्रांमधील विद्युत आणि स्थापत्यविषयक तातडीच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांसाठी जवळपास अर्ध्या शहराचा पाणीपुरवठा गुरुवारी (ता. १०) बंद असणार आहे. शुक्रवारी (ता.११) सकाळी उशिरा आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने व्यक्त केली आहे.

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