तीन बुडाले

होडी उलटून
दोन मुलींचा मृत्यू
बीड, ता. १६ : मासेमारीची होडी तलावात उलटल्याने दोन मुलींचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना धारूर तालुक्यातील हिंगणी येथे शनिवारी सकाळी घडली. पलक शामराव पारवे (वय १४, रा.हिंगणी ) आणि दिव्या विकास कांबळे (रा. कासारवाडी, ता. परळी) अशी मुलींची नावे आहेत.
मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या पारवे कुटुंबातील पलक, दिव्या, मोहिनी, तन्वी आणि जान्हवी या पाच मुली शनिवारी सकाळी हिंगणी तलावावर गेल्या होत्या. यातील पलक, दिव्या आणि मोहिनी या तिघी किनाऱ्यावर असलेल्या मासेमारीच्या होडीवर बसल्या. मात्र, होडी अचानक उलटली आणि तिघीही पाण्यात बुडू लागल्या.
मोहिनीला पोहता येत होते, मात्र, पलक आणि दिव्या यांनी घाबरून तिला घट्ट पकडल्याने तीही बुडू लागली. काठावरील मुलींच्या आरडाओरड्यानंतर ग्रामस्थांनी धाव घेत तिघींना बाहेर काढले. मोहिनी शुद्धीवर आली, मात्र पलक व दिव्या यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयात दाखल केले; परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
